Liam Hemsworth le desea salud y felicidad a Miley Cyrus

Liam Hemsworth ha dejado las cosas claras sobre su separación con Miley Miley Cyrus, después de ocho meses de casados. Para eso usó su Instagram.

La estrella de Los juegos del hambre posteó una foto de lo que parece ser una hermosa escena de puesta de sol en una playa. A eso le agregó el siguiente mensaje: "Hola a todos. Solo una nota rápida para decir que Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro”.

El actor tambien le mandó un mensaje a los medios: “Este es un asunto privado y no he hecho ni haré ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita que se me atribuya es falsa. Paz y amor”, escribió.

