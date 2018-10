Las 10 frases más impactantes de la confesión de Luis Gamarra

1. Muchos amigos me dijeron que no lo haga porque no le debía una explicación a nadie. Mi familia, que ya sabe de esta situación, hace unos 3 años, siente preocupación de que pueda ser lastimado, porque la gente en nuestra sociedad “no entiende”.

2. Me tomó 20 años poder aceptarme a mí mismo. No compartía mi orientación sexual ni con mi mejor amigo que también es gay.

3. Me tomó 20 años poder aceptarme a mí mismo. No compartía mi orientación sexual ni con mi mejor amigo que también es gay.

4. A los papás y a la familia hay que entenderlos. Si a mí me costó 20 años poder aceptar que siempre fui gay… como puedo esperar que mis padres y familiares entiendan al momento que les diga.

5. Al comienzo de esta carta, pedí perdón porque me tomó casi 5 años escribirla. No es “perdón” al mundo entero, sino a personas que así como yo se sienten o se sintieron solas y no existe un solo ser en su vida que pueda decirles que todo estará bien... Que algún día encontrarán amor...

6. Si las familias se sienten tan mal, que es razonable como lo dije antes, pónganse en el lugar de esa persona que por tantos años guardó algo tan apreciado y personal dentro de su ser.

7. Compartir el ser gay es un poco confuso, porque así como es algo crucial e importante en mi vida para ser feliz, debería ser igual de irrelevante como ser heterosexual para el resto del mundo. Como no es así, al menos no aún, es mi responsabilidad expresarme.

8. No nos olvidemos que en un tiempo de nuestra historia la “mayoría” pensaba que las personas de color merecían ser esclavas, o que las mujeres no tenían derecho a opinar y eran consideradas inferiores al hombre.

9. Quiero que los jóvenes crezcan sin miedo y todos nos desarrollemos sin prejuicios, enfocados en lo que podemos ser, siendo lo que ya somos.

10. Ya me expresé y espero que pueda ayudar a muchos. Ser gay no me define, pero es parte de mí. Seguiré concentrado en mi familia, en mi carrera, en el amor y en seguir mejorando el mundo.

Puedes leer: Luis Gamarra confiesa que es gay