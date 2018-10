La 'ex' del Defensor del Pueblo habla del divorcio

Luego de la publicación en Facebook de su exesposo David Tenzanos, Kary Arias posteó un largo texto en el que se refirió por primera vez a la irremediable ruptura de la relación matrimonial. La expareja contrajo nupcias a mediados de mayo de este año.

"Que fue la misma vida que nos unió la que hoy nos separa. Nada me debes, nada te debo, solo nos queda desearnos lo mejor...", dice su aclaratoria.

En el último párrafo de su post, Arias escribe que no hará ninguna otra declaración, por dos razones: no afectar la imagen de un funcionario público, y segundo para no rebajar mi calidad humana. Principalmente por lo segundo.

Para saber

La boda de Kary y David se celebró a mediados de mayo, en una ceremonia civil en el hotel boutique Jardines del Cerro, a la que solo asistieron 30 personas, de su círculo más íntimo.

A pedido de los novios, hubo fotografías en sepia de sus ancestros y detalles como telarañas para darle ese toque antiguo. Kary lució preciosa y elegante, enfundada en un vestido con toques autóctonos, realizado por la diseñadora Ingrid Holters. Por su parte, David estaba elegante con un traje marfil.

