La copa para Sudamérica

¡Qué locura! Casi todos estamos pendientes del Mundial de Fútbol de Rusia. Y es que este deporte seduce, saca de la rutina y eleva las pasiones.

Ello demuestra que el balompié es más que un juego de 11 contra 11, de una pelota que rueda para que entre al arco rival. Nacionalismos, rivalidades, negocios y hasta sensualidad forman parte de esta competencia que se celebra cada cuatro años.

Y a pesar de que el Mundial lo juegan hombres, las mujeres igual se entusiasman, tienen sus opiniones y se apasionan.

Thaliana, Wendy, Arantza, Argene y Stephanie son una muestra de ello. Son modelos que están siguiendo las incidencias del Mundial de Rusia y tienen sus preferidos.

Sus gustos

Como buenas sudamericanas, las cinco quieren que la copa regrese a nuestro continente. Reconocen a Messi como el mejor futbolista del momento y que la final soñada sería Brasil-Argentina, aunque no descartan que Uruguay, Colombia y Perú puedan dar gratas sorpresas.

Mientras tanto, ellas no se alejan de los televisores para ver los partidos. Y no lo harán solas, estarán acompañadas de sus familiares y amistades. El Mundial recién empieza y la locura futbolera crecerá más.

Foto principal

Wendy Saavedra - Brasil

La modelo cruceña está convencida de que la Canarinha ganará el Mundial de Rusia, simplemente porque es la mejor. Dice que le encanta Neymar, por su pinta fashionista, porque es guapo y, obvio, porque es un excelente futbolista, aunque reconoce que Messi es extraordinario con la pelota.

Si Brasil llega a la final haría de todo, cocinaría feijoada para sus amigos y bailaría batucada.

No se perderá los partidos de los pentacampeones y se pondrá la camiseta de Brasil. Confiesa que una final con Argentina sería espectacular, pues demostraría a todos que el mejor fútbol se juega en esta parte del mundo, en Sudamérica.

Stephanie Pizarro - Perú

A la Miss Warnes 2017 le gusta el fútbol y no solo en época del Mundial.

Alienta a la selección peruana, de la que admira a Jefferson Farfán, por su entrega y lucha en los partidos, además de ser un buen ejemplo para los jóvenes.

Está segura de que a Perú le irá bien en Rusia 2018, pues su equipo vuelve después de 36 años a un Mundial y no desaprovechará esta gran oportunidad.

Mirará los partidos en la Casa de la Juventud, en su natal Warnes, junto a sus amigos, y si Perú no puede disputar la final, le encantaría que sea un sudamericano el que gane la copa, para alegría de todos.