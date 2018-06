Joyce Prado, Miss Bolivia Universo 2018

Bolivia ya tiene a su representante para el Miss Universo 2018, la ganadora fue Joyce Prado, la cruceña de 21 años y 1,81 metros de estatura nacida en San Javier.

La miss Tarija, Valentina Ramallo, es Miss Continentes Unidos Bolivia, la miss Chuquisaca, Elena Romero, miss Bolivia Grand; y la miss Beni, María Elena Antelo, miss Bolivia Internacional.

La gala inició a las 22:00 con la presentación de las 24 candidatas en trajes típicos y ante un público que las alentaba con estruendosas barras.

Luego siguió el esperado desfile en traje de baño donde las candidatas lucieron biquinis y pareos blancos y se pudo apreciar las siluetas en competencia.

En el desfile de las chicas con vestidos de gala se pudo ver el talento de los diseñadores nacionales. En este cuadro las candidatas estuvieron acompañadas por los cantantes Leo Rosas y Mayra Gonzales quienes le dieron un excelente marco musical a la presentación.

Foto: Gabriel Vázquez



Luego de este derroche de elegancia se nombró a la nueva miss Bolivia Mundo, título que recayó en la miss Cochabamba, Vanessa Vargas, también ganadora del mejor proyecto de belleza con propósito.

Las siete finalistas para el Miss Bolivia Universo fueron: Joyce Prado, miss Santa Cruz; Elena Romero, miss Chuquisaca: Fiorella Suárez, miss Litoral; Mariana Pinedo, srta. Santa Cruz; Nadia Peralta, miss Illimani; Liz Shimokawa, miss Pando; y Valentina Ramallo, miss Tarija que participaron de una entrevista dirigida por el maestro de ceremonias, Carlos Rocabado.

Foto: Gabriel Vázquez

Mira una galería de fotos con las mejores imágenes:

No te pierdas en la edición impresa de este lunes una cobertura completa sobre el Miss Bolivia, en la que contaremos detalles que no se vieron en la gala de la belleza. No te lo pierdas.