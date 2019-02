Conductora de TV encara a sujeto que le filmaba el trasero

No se dejó. La conductora argentina Sol Pérez encaró al sujeto que aprovechó que ella realizaba una cobertura en vivo para filmarle el trasero. La joven presentadora se percató gracias a que uno de sus compañeros, que se encontraba en el set, le alertó de la actitud de este hombre.

"Perdón sol, mirá, ese hombre es un estúpido, un mal educado. Dejá, tranquila, no te preocupes. Lo que yo vi es que estaba haciendo un paneo con el celular y te lo puedo confirmar, ahora no entremos en discusión y dejalo", la tranquiliza, pero no evita que ella se acerque al sujeto.

"Señor, qué estaba grabando usted. Los chicos del piso están viendo como que está grabando cosas que no está bueno grabar", le dice al hombre, que de inmediato se muestra avergonzado e intenta justificarse.

Mira aquí el video: