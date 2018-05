Una sola firma cobra Bs 26 MM en 5 servicios

Es la empresa que proveerá gran parte de material deportivo y de maquinaria eléctrica para los Juegos Suramericanos. Aunque su fuerte es la importación de material médico, la compañía Distribuidora de Servicios se adjudicó de manera directa cinco contratos de servicios por un valor de 26.559.105 bolivianos.

El senador opositor Óscar Ortiz denuncia que esta empresa, con sede en la ciudad de Cochabamba, tiene el monopolio de parte de la provisión de los servicios para el evento deportivo.

“Es una empresa unipersonal que se adjudicó de forma directa cinco contratos por más de 26 millones de bolivianos. Además, es la única proponente en tres de los cinco procesos. En su giro comercial brinda servicios a empresas privadas e instituciones públicas”, detalla el senador Ortiz.

La empresa funciona en Cochabamba. En su sede no está su gerente. Los empleados dicen que viajó al interior. No brindan más información.

En la página de Facebook de la compañía se nota que su fuerte es la importación de máquinas, sobre todo para el ámbito médico. Trabaja con contratos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Para los Juegos Suramericanos se adjudicaron de manera directa la entrega de equipamiento para las disciplinas de tiro deportivo, atletismo, ciclismo, boxeo, karate, taekwondo, esgrima, levantamiento de pesas y golf.

En los contratos se especifica que la empresa debe garantizar la calidad de la marca del equipamiento. Por ejemplo, para la disciplina de atletismo hay un listado de especificaciones, que varía desde cronómetros y tableros hasta material deportivo.

El deporte de tiro deportivo es la disciplina que más inversión requiere en equipamiento. Distribuidora de Servicios se adjudicó 17.365.199 bolivianos para equipar este deporte.

Otros sectores



Otra de las empresas es Sica, que se adjudicó equipamiento para esquí náutico y alquiler de lanchas. Esta compañía se dedica a la carpintería y no cumpliría los parámetros. Cobrará más de dos millones de bolivianos.



“Esta empresa no guarda ninguna relación con el giro comercial. Hace un trabajo de carpintería y se adjudica para equipar deportes como el esquí y el alquiler de lanchas”, reprocha el diputado Gonzalo Barrientos, de la oposición.



En el Movimiento Al Socialismo (MAS) ven intención política tras estas denuncias. El diputado David Ramos cree que Ortiz quiere “tapar” la corrupción del caso mochilas con los Juegos Suramericanos.

“Se investigarán todas las contrataciones, sean de forma directa o con licitación, eso lo anunció el ministro de Justicia (Héctor Arce). No sé qué intención política hay detrás, creo que es tapar la corrupción por la compra millonaria de mochilas chinas en Cochabamba”, responde Ramos.



El oficialista pide a Ortiz y la a la bancada de UD que también investigue los contratos que realizó la Alcaldía de Cochabamba con empresas constructoras. “¿Por qué no investiga esas contrataciones? ¿Habrá algo? O no quiere porque esa Alcaldía es manejada por su partido”, dice.

Dentro de la lista de contrataciones de servicios para los juegos deportivos se encuentran datos curiosos. El transporte mixto de Oruro se encargará del transporte de los competidores, jueces y delegados de los 14 países que visitarán Bolivia. A este sector se le pagará 4.036.612 bolivianos por ese servicio.



Además se exigió el alquiler de cuatro vehículos de lujo para el traslado de los personeros de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur). La empresa Cuba Rent A Car SRL se adjudicó el ítem por el valor de 2.898.000 bolivianos.

Empresa de Chapare



Una empresa del Chapare cochabambino se adjudicó el diseño e implementación de una lona publicitaria por un valor de Bs 1.333.950. La firma Serigrafía Rubén Inturias compitió con otras 11 firmas.



En la difusión de publicidad para promocionar los juegos se gastó 1.994.428 bolivianos. Se hizo contratos con seis cadenas televisivas. A la estatal se le canceló 126.000 bolivianos, la más baja de todas las empresas.



También se hizo un ítem para los viajes de los atletas, personeros y delegados. Se contrató a dos agencias de viajes, una de ellas la estatal Boltur. Entre las dos firmas se erogaron 957.286 bolivianos. Los viajes son tanto para el interior como el exterior de territorio nacional.



El competidor compite para llevarse sus medallas. El Gobierno contrató una joyería (Monolito) para el diseño de las distinciones. Se pagó a esta compañía Bs 457.579 para el diseño de las medallas.

Así, hay más de 200 ítems que suman los gastos del Gobierno para este evento deportivo.