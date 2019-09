Solo tres partidos hacen proselitismo en la capital orureña

Oruro vive una campaña electoral más intensa que La Paz. Los fines de semana los candidatos a las diputaciones y senaturías recorren las calles de la capital folklórica ofreciendo sus planes. Lo mismo sucede en poblaciones aledañas, donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) mantiene su base social. En Oruro existe propaganda electoral del oficialismo, de Comunidad Ciudadana (CC) y de Bolivia Dice No (BDN), aunque esta última alianza recurre a caminatas y no al pegado de afiches y pintado de paredes.

Adela Chambi vende rellenos de papa en plena avenida 6 de agosto, en el centro de la ciudad de Oruro. La comerciante conoce a sus candidatos y dice que los fines de semana hacen campaña intensa. Al menos los postulantes del MAS, BDN y CC hacen proselitismo, explica. Sobre los presidenciables, vio a Carlos Mesa y a Óscar Ortiz en campaña. De Evo Morales dice –entre risas- que lo ve “hasta en la sopa”.

“Estamos pues en una campaña y escuchamos todo tipo de ofertas, de promesas. Ojalá mejore un poco más nuestro departamento, que lo veo muy abandonado y descuidado. Se mejoró, pero creo que falta mucho”, detalla Chambi mientras fríe los rellenos y los ofrece a sus comensales.

Gino Martínez es el candidato a primer senador por Oruro y que es propuesto por el MAS. El académico –es vicerrector de la Universidad Técnica de Oruro (UTO)- admite que la campaña no llegó a una intensidad, pero cree que en las últimas tres semanas el trabajo electoral será más acelerado. Por ahora se priorizó, dice, la ciudad de Oruro y zonas aledañas, aunque también llegó al área rural.

“Tenemos muchas casas de campaña en el departamento. Solo en la ciudad de Oruro rondan por la docena. Hay una organización con los distritos y las juntas vecinales, pero también con los sectores sociales. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos con los compañeros mineros explicando el programa y ellos lo replican en sus campamentos”, detalla Martínez.

Las casas de campaña

En plena plaza central de Oruro, el MAS tiene todo un piso de un hotel de esa zona como oficina de campaña. Dos cuadras más abajo, hay otro amplio espacio llamado “casa de campaña digital”, que es donde se ejecutan la estrategia en redes sociales.

Freddy Castillo es candidato a una diputación uninominal por CC. Admite que es “difícil” hacer campaña en un lugar donde el MAS tiene una base social consagrada, pero aun así no desanima ni baja la cabeza. Está a cargo de la circunscripción 30, que es el centro orureño. “Nuestra campaña es puerta a puerta. Tenemos recursos limitados, no tenemos ese aparato público que tiene el MAS, pero vemos que la gente está reaccionando a nuestro favor porque está cansada de varios abusos”, reclama.

Carlos Mesa visitó Oruro en mayo y hace un mes se abrieron tres casas de campaña de CC. La idea, según Eduardo Campos, coordinador de CC en Oruro, es que estos espacios sirvan para seminarios y debates políticos. “Para Comunidad Ciudadana lo fundamental es que los ciudadanos hagan política, no como una profesión, sino como un servicio. Hay que empoderar a los ciudadanos para que ellos participen de la política”, remarca.

Bolivia Dice No hace una campaña silenciosa en Oruro. No pinta paredes y tiene pocos panfletos. Lo que si realiza son visitas a los barrios y charlas con la población, según explicó el coordinador de la alianza en esa zona, Franz Choque, quien fue diputado nacional hace dos legislaturas. “Nuestros candidatos son gente que ha estado en las calles, en las movilizaciones, que no ha estado pasiva en casa cómodamente, sino que ha demostrado su indignación, su actitud opositora frente a los diferentes temas que maneja el Gobierno nacional”, afirma.

Los otros partidos no tienen una participación activa en la ciudad de Oruro.