Seis aeronaves están a disposición de Evo Morales, Álvaro García y algunos ministros

El Eurocopter AS 350 B3 prende motores en el intenso frío de la ciudad de El Alto. El helicóptero espera al presidente Evo Morales, que minutos después llega a la base militar en el avión Dassault Falcon 900 EX desde Santa Cruz de la Sierra. El mandatario baja de la nave y sube inmediatamente a la otra para ir al centro de la ciudad de La Paz. Hay unas seis aeronaves a disposición de las principales autoridades del Poder Ejecutivo, que están bajo el control del Ministerio de la Presidencia.

Son tres aviones y tres helicópteros que se encuentran a la orden de Evo Morales, Álvaro García y de algunos ministros. El mandatario utiliza exclusivamente el FAB 001, que es el avión presidencial de industria francesa Dassault Falcon 900 EX. Además tiene a disposición dos helicópteros Eurocopter, uno modelo EC 145 y el otro AS 350 B3. Mientras que Álvaro García se desplaza con un Dassault Falcon 50 EX, que es el FAB 002. El segundo mandatario también suele utilizar los mismos helicópteros que Morales emplea. Algunos ministros tienen a su disposición un viejo Beechcraft y los helicópteros cuando es necesario.

Otras tres aeronaves dependen de esta cartera y son empleadas en casos de emergencia o de desastres.

El Ministerio de la Presidencia informó de que para 11 aeronaves -dos fueron cedidas a la Empresa de Servicios Aéreos (Esabol)- se tiene un presupuesto de 20,3 millones de bolivianos al año. Esta cifra, según la cartera de Estado, es para el mantenimiento y funcionamiento de las aeronaves que están bajo su tuición.

“El presupuesto institucional del Ministerio de la Presidencia, considerado en el Presupuesto General del Estado, aprobado por ley, contempla dentro del programa Gestión de la Presidencia la actividad Gestión avión presidencial. Aunque la denominación de la partida es Avión Presidencial, en realidad se trata de un presupuesto destinado a la operatividad de las 11 aeronaves del Estado”, explicó el ministerio en un comunicado de prensa, antes de ceder dos helicópteros a Esabol, a principios de esta gestión.

Dos helicópteros a Esabol



El director general de Esabol (empresa estatal que brinda servicios como exploración y explotación de hidrocarburos, entre otros), coronel José Mercado, ratificó que el Ministerio de la Presidencia se quedó con nueve aeronaves y que dos helicópteros pasaron a tuición de la entidad que dirige. La autoridad militar destacó que las naves bajo mando de la cartera de Estado no tienen “ningún nivel de coordinación” con Esabol.

Una fuente militar explicó que de las 11 aeronaves que dependen del Ministerio de la Presidencia, solo seis son empleadas para el uso de las autoridades. Dos pasaron a Esabol y tres helicópteros están para uso de emergencias o desastres. Existe, además, un viejo avión Sabreliner 60 que ya no opera porque concluyó sus horas de vuelo. Esta aeronave fue adquirida en 1976, durante la dictadura de Hugo Banzer, y fue utilizada varios años como el avión presidencial. La nave tuvo varios percances, incluso con Evo Morales a bordo.

Son pocos los que tienen acceso al hangar presidencial. Son los militares del Grupo Aéreo Presidencial (GAP) quienes ven a Evo Morales todos los días. No hay horarios, incluso un oficial cuenta que el mandatario llega a El Alto de madrugada desde la ciudad de Cochabamba o de otra urbe. Evo saluda a todos los militares. Ahora suele trasladarse en helicóptero desde la residencia presidencial de San Jorge hasta la base militar. Este medio lo comprobó durante dos días, cuando el mandatario arribó y despegó de la base aérea de la urbe alteña.

Es miércoles. El cuerpo oficial del hangar espera a Morales luego del tradicional gabinete. El mandatario tiene que ir a Santa Cruz a un acto por el Día del Maestro. Cinco militares esperan al helicóptero, que salió de esa base para ir a recoger al jefe de Estado. La nave, un Eurocopter AS 350 B3, llega al hangar, donde el FAB 001 espera a Evo ya con los motores prendidos. Cuatro horas después se realiza el mismo protocolo, esta vez por el retorno del primer mandatario.

Samuel Montaño es analista en temas de defensa y experto en tecnología militar. Él dice que Morales utiliza el FAB 001 -en caso de que este avión ingrese a mantenimiento usa el FAB 002- y los dos helicópteros Eurocopter, que fueron comprados para atender desastres naturales, pero al ser naves de “semilujo” pasaron al uso presidencial. Montaño detalla que uno de estos helicópteros, el AS 365, fue adquirido para funcionar como ambulancia aérea.

“Es un abuso utilizar estos helicópteros para distancias cortas. Desde El Alto al centro de (la ciudad de) La Paz es un total abuso. El costo es alto porque el combustible para las naves aéreas, en este caso el helicóptero, es mucho más caro. Es combustible de aviación para levantar una nave. Comparando, tiene un costo 66 veces mayor que un vehículo terrestre”, reprocha Montaño.

Vuelos privados



Ya Álvaro García había salido a defender el uso de helicópteros para distancias cortas. Dijo, en diciembre de 2017, que Morales se transporta en helicóptero para cumplir sus funciones públicas. “Algunos han criticado ¿qué hace el presidente Evo Morales en helicóptero?, ¡trabaja pues.

No es como esos expresidentes ‘jararancos’ (en aimara, lagartos)”, cuestionó.

Esa versión es respaldada por el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Pedro Montes, quien detalla que el jefe de

Estado utiliza los helicópteros para llegar a lugares donde no hay acceso a aviones. “Yo creo que los aviones y helicópteros son herramientas de trabajo para el presidente. Él viaja al campo casi todos los días, lo hace para entregar obras o para escuchar al pueblo”, argumenta el legislador.



Montaño señala que los ministros también utilizan las aeronaves del Estado. Cuatro ministros consultados sobre si usan aviones de la FAB, ninguno lo aceptó. Por ejemplo, César Navarro, titular de Minería, dice que usa vuelos comerciales. Lo mismo expresa la titular de Culturas, Wilma Alanoca.



Una fuente del Gobierno explica que son los ministros de la Presidencia, Alfredo Rada; de Relaciones Exteriores, Fernando Huanacuni; de Defensa, Javier Zavaleta; y de Gobierno, Carlos Romero, quienes suelen utilizar aviones públicos para realizar viajes a diferentes regiones del país.

El ministro Rada no pudo atender a este medio la semana pasada porque se encontraba como el principal interlocutor del Gobierno en el conflicto con la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

Horas de vuelo



Sobre el presupuesto para el mantenimiento y operatividad de estas naves, el senador Arturo Murillo lamenta que se destine Bs 20,3 millones a los “privilegios” de Evo Morales. El legislador señala que de ese monto la mayor parte se va a los dos aviones presidenciales.



“El minuto de vuelo (del FAB 001) cuesta más de 100 dólares. Es una locura. Es utilizar todos los días un Mercedes Benz en carreteras de tierra hasta maltratarlo. Es un lujo innecesario, como el nuevo palacio (Casa Grande del Pueblo)”, reprocha Murillo.



Según Montaño, la hora de vuelo del Dessault Falcon 900 EX tiene un costo de al menos 2.400 dólares. “Tomando en cuenta el combustible y gastos de mantenimiento programados (aceites y repuestos), la hora de vuelo en el Falcon 900 es de 2.414 dólares”, dice Montaño.



Además, al tratarse de un avión presidencial -remarca Montaño- los gastos pueden ser más elevados porque se estaciona en un hangar con seguridad especial. A los costos, se le deben agregar los honorarios de los pilotos y demás personal que se mueve en torno al viaje presidencial.



Respondiendo a esas críticas, el jefe de bancada del MAS en Diputados, David Ramos, remarca que el avión presidencial y los helicópteros que utiliza Morales son para hacer gestión. “Claro, antes los presidentes no tenían obras que entregar y por eso no viajaban. Ahora hay obras y por eso el presidente realiza hasta cuatro viajes al día”, defiende el oficialista.



La misma postura tiene la senadora oficialista Nélida Sifuentes, quien dice que “el presidente Evo ahorra tiempo para poder llegar a todos los municipios del país”.



El Grupo Aéreo Presidencial (GAP) informó de que en la gestión 2017 se cumplieron 1.362 horas de vuelo en ala fija y rotatoria. En la primera categoría, en vuelos nacionales e internacionales, se acumularon 700 horas; y en el segundo caso suman otras 592 horas, que por lo general son de helicópteros que cumplieron misiones oficiales, de ayuda humanitaria, búsqueda y rescate.

Para saber

Horas de vuelo de Evo

Desde 2006 hasta 2016, el presidente Evo Morales realizó 5.347 viajes dentro y fuera del país. En ese lapso, el mandatario acumuló 9.304 horas de vuelo y al exterior salió 206 veces, con un total de 1.863 horas.

Palacio con helipuerto

El diseño de la nueva Casa Grande del Pueblo incluye un helipuerto en el último piso. Se estima que Morales lo utilice para trasladarse a El Alto.



Vehículos blindados

El Gobierno adquirió cinco vehículos de seguridad para Morales. Los motorizados costaron Bs 6,2 millones.