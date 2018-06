Puno ya registró 285 denuncias de trata

Las historias son estremecedoras. La trata de personas de Bolivia hacia Perú se volvió recurrente y su control es también escaso. La forma más utilizada para captar a jóvenes mujeres son los avisos en periódicos. Según la Fiscalía de Puno, en esa región peruana el 57% de las denuncias de este delito llegan a un proceso penal.

La mayoría de estas denuncias se dan por jóvenes bolivianas que fueron llevadas a Perú con otros fines. La mayoría son llevadas al centro minero La Rinconada, un poblado a 5.100 metros sobre el nivel del mar y catalogado como el peor lugar para vivir.

La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Puno, Guadalupe Manzaneda, explica que los casos de trata de personas disminuyeron en esa región. Dice que La Rinconada se convirtió en el centro de la prostitución de la región, esto por la fiebre del oro.

“Hay temas de trata de personas que llegan de Bolivia. Juliaca y La Rinconada son los centros de operación y es donde se llevan a las jovencitas con fines de explotación sexual. Es una pena porque a veces no se puede sentar una denuncia porque las jóvenes dicen que fueron a esos lugares por voluntad propia. Sí se puede actuar si son menores de edad y se hizo en varios oportunidades”, relata Manzaneda.



Las estadísticas



La Fiscalía de Puno revela las estadísticas de este delito en esa zona. Hasta el 12 de junio de 2018 ingresaron 285 denuncias de trata de personas. De esa cifra, 159 llegaron a juicio y 118 terminaron su proceso.



El exgeneral de la macrorregión Puno-Madre de Dios, Roger Tello, remarca que desde 2007 hasta febrero de este año se detectaron a 290 mujeres que fueron obligadas a prostituirse. De esa cifra, la mayoría era de nacionalidad boliviana. “Sí, es factible combatir este delito en La

Rinconada, pero la intervención debe ser en todos los niveles del aparato estatal. Pero la solución no solo estaría en la acción policial”, destaca Tello.



En Bolivia, la jefa de la Unidad de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), teniente Gaby Coca, señala que las mujeres que son explotadas en países vecinos fueron reclutadas por los anuncios de trabajo que se publican en periódicos o avisos callejeros.



“Hay jóvenes que caen en redes de trata de personas por buscar un trabajo. Afuera les quitan sus documentos y no pueden hacer nada”, remarca Coca.