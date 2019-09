Partidos reviven propuestas de elegir a los subalcaldes y de crear nuevos municipios

La propuesta de crear nuevos municipios y provincias, además de elegir subgobernadores y subalcaldes en Santa Cruz a través del voto popular, recobró vigencia en pleno proceso electoral de cara a los comicios presidenciales del 20 de octubre.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) colocó en el debate la propuesta de elegir a todas las autoridades subnacionales por voto popular y se opone a las ofertas del Movimientos Tercer Sistema y el Frente Para la Victoria (FPV), de convertir al Plan Tres Mil en un nuevo municipio y de elevar a Yapacaní en la decimosexta provincia cruceña.

El Tercer Sistema y el Frente Para la Victoria, a través de sus candidatos a diputados por la circunscripción 49, Juan Gabriel Tito (MTS) y Wilber Vásquez y, Justo Ledezma de la C-46, ambos del FPV, están ofreciendo a los electores convertir a la zona del Plan Tres Mil en un nuevo municipio denominado Andrés Ibáñez.

La propuesta que promueven los candidatos Vásquez y Ledezma se sustenta en que existe jurisprudencia con el caso de El Alto, que primero fue declarada como ciudad y luego pasó a convertirse en municipio, por ello es que argumentan que la zona del Plan Tres Mil reúne la cantidad necesaria de habitantes como para que se convierta en una nueva ciudad de la provincia Andrés Ibáñez.

Según Vásquez, proyectiva de la ley de creación de la ciudadela Plan Tres Mil, los candidatos de ese partido de la C-47, 48 y 49 están promoviendo la propuesta, y afirmó que en esa zona existen 158 barrios asentados y viven cerca de 450.000 habitantes que requieren de atención.

El Censo de Población y Vivienda de 2012, proyectó que en toda el área del distrito 8 viven 206.728 ciudadanos. Cimar Victoria, aspirante a un escaño en la Cámara de Diputados por la C-57 por el Movimiento Tercer Sistema, también ofrece a los vecinos de Yapacaní convertir ese municipio en una provincia de Santa Cruz .

También está dentro de su propuesta que el distrito 3 de la comuna warneña, más conocido como Satélite Norte, se convierta en un nuevo municipio de la provincia Warnes. Según datos del Censo de 2012, el municipio de Yapacaní cuenta con 26.270 habitantes.

La mirada de otros partidos

Sin embargo, partidos políticos, como el MAS, MNR y UCS son partidarios de que no es el momento para alterar o modificar la división política-administrativa del departamento de Santa Cruz.

Aducen que se debe atender las necesidades de las zonas alejadas, cuando el trasfondo es una pugna partidaria y lo que se persigue es captar más simpatizantes para ganar el escaño en los comicios de octubre.

Édgar Montaño, diputado masista que busca la reelección en la Cámara Baja, dice que la solución más efectiva al reclamo de los vecinos de esas zonas es que exijan a sus concejos municipales (de la comuna Andrés Ibáñez, Warnes y Yapacaní) y sus representantes ante la Asamblea Legislativa Departamental que allanen el camino para dar luz verde a la elección popular de los subalcaldes y subgobernadores.

“Es importante que los subalcaldes dejen ser unos simples carteros y sean autoridades con poder de decisión”, dijo el legislador masista al rechazar las propuestas del MTS y el FPV.

Recomienda a los candidatos de esos partidos “leer con detenimiento la Ley Marco de Autonomía y la Constitución Política del Estado” porque esas normas ponen una especie de ‘candado’ a los planteamientos de ‘desmembrar’ la actual división política administrativa de Bolivia.

Según Montaño, la propuesta de crear nuevos municipios no solo pasa por reunir una buena cantidad de habitantes en la zonas, sino que también se deben tomar en cuenta otras condiciones, como la de realizar una consulta popular para que los vecinos decidan, a través del voto, si quieren ser otra área municipal o provincial.

Además, agregó que el Gobierno nacional está ayudando con desembolso económicos, a través del programa Mi Barrio Mi Hogar, a las ciudades intermedias de Santa Cruz, como Warnes, Montero y La Guardia, para financiar proyectos.

Por su lado, la aspirante a senadora de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) Erika Oroza no solo objeta el planteamiento del FPV y del MTS, sino que también pone en entredicho la idea de ir a una elección de los subalcaldes y subgobernadores.

En su criterio, la solución a los problemas de los vecinos no pasa por tener la mayor cantidad de autoridades electas, sino que pasa por acercar a la ciudadanía a las personas que toman las decisiones a través de los entes agrupados en organizaciones civiles y legalmente constituidas, como las OTB y agentes cantonales para que recojan las necesidades y solucionen las demandas de manera eficaz, eficiente y oportuna.

“Lo aconsejable es no crear más burocracia, que no funciona y que se come el presupuesto que bien puede ser destinado a obras y acciones concretas que necesitan los municipios en zonas donde la población es pequeña”, opinó Oroza.

En el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) tampoco ven con buenos ojos la creación de nuevas comunas y provincias en el departamento.

Para el exprefecto y coordinador de campaña electoral en Santa Cruz, Mario Justiniano, no existe razón para alterar la actual división política de Santa Cruz, es más, dijo que desde su visión, sería un retroceso para los vecinos del Plan Tres Mil si es que se consolida a la ciudadela Andrés Ibáñez como un municipio.

Según él, el distrito 8 no tendría un ingreso económico para atender de manera autónoma las demandas de los vecinos, como lo está haciendo ahora la comuna cruceña con la ejecución de obras de infraestructura en las diversas áreas, como por ejemplo salud, educación y seguridad ciudadana.

No analizaron el tema

En las filas del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) no realizaron un debate interno ni fijaron posición sobre esos planteamientos de creación de nuevos territorios municipales y provinciales.

A decir del candidato a diputado plurinacional suplente del PDC, Víctor Hugo Velasco, ese tema no ha sido considerado en el seno del partido ni hay una propuesta para responder a las demandas que están haciendo algunos distritos cruceños. Similar posición asumió la organización política PANBOL, así lo confirmó el jefe departamental de ese bloque, Jimmy Jiménez.

En la alianza Bolivia Dice No, que promueve la candidatura presidencial del senador Óscar Ortiz, evitaron opinar de las propuestas electorales aduciendo que hicieron una pausa en actividades proselitistas para atender la emergencia por los incendios en la zona de la Chiquitania.

“No vamos a hablar de temas electorales, ni realizaremos ningún mitin porque todos nuestros candidatos y nuestra militancia está enfocada en la campaña de ayuda para los hermanos chiquitanos que están sufriendo por el incendio que hay en la zona”, dijo el coordinador nacional de campaña de ese bloque, Vladimir Peña.