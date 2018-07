Pablo Canedo: “Ambos deben ver la reposición de relaciones”

Hace 1 hora

Pablo Canedo Daroca cumplirá en julio un año al frente de la embajada de Bolivia en Estados Unidos. El tarijeño y hombre de confianza de Evo Morales ve que la reposición de embajadores pasa por una decisión conjunta, que aún está congelada, pero a la vez destaca los avances en temas comerciales.



¿Cómo avanza la relación entre Bolivia y EEUU?

Yo, el 18 de julio cumplo un año como encargado de negocios. En principio decirte que tuve las puertas abiertas en todas las instancias de niveles gubernamentales desde que llegué, lo cual es una buena señal del Gobierno americano y, por supuesto, esto condice con el trabajo que se comenzó a hacer desde enero de 2016 con la Cancillería y el nuevo Gobierno de Donald Trump para tener tres mesas de trabajo que puedan analizar el restablecimiento de las relaciones en su plenitud con Estados Unidos. Se avanzó gradualmente y mi presencia permitió que nos acerquemos oficialmente a instituciones del Gobierno americano.



¿Cómo ve la mirada que puso Donald Trump a América Latina?

La política interna norteamericana tiene muchos aspectos sensibles durante el periodo de este nuevo Gobierno del presidente Trump y se dan modificaciones a todo lo que es la relación multilateral y bilateral como nuevo diseño de la política exterior de Estados Unidos, lo que generó una serie de defecto dentro del Departamento de Estado ante las posturas y diferentes líneas que tienen.



¿Qué vemos con Latinoamérica? Vemos que muchos de los actores, como Thomas Shannon, que tenían experiencia e incluso vivieron en países latinos, hoy están alejados de esta relación y eso no permite tener una mirada al bloque latinoamericano. Esto puede representar a mediano plazo una situación compleja por la falta de comprensión que se tenga tanto como bloque como también con los países en su relación bilateral. Estamos pendientes de que los nuevos interlocutores del Departamento de Estado tengan un conocimiento básico de lo que representa y significa cada uno de los países latinos.



Esta gestión se cumplen diez años sin embajadores, ¿cómo avanzar en la reposición?

Nosotros estamos con una misión, que es construir puentes con respeto mutuo y dignidad; son los principios básicos con los que nuestro país quiere relacionarse con EEUU. Que haya un respeto a la política interna, que no haya esa influencia que normalmente había con instituciones norteamericanas en Bolivia y se tenga la posibilidad de generar un respeto a la institucionalidad boliviana, tanto del Estado como de las fuerzas políticas. Es valioso evaluar este avance y, al mismo tiempo, se debe trabajar para generar una nueva relación.



Son ambos países los que tienen que evaluar la posibilidad de una reposición plena de relaciones. Ahora bien, no obstante no tener relación de embajadores, existe todo lo demás. El comercio boliviano en Estados Unidos tuvo un periodo de mucho éxito. En los últimos diez años hubo casi 10.000 millones de dólares en exportaciones desde Bolivia hacia Estados Unidos y eso equivale a 1.000 millones de dólares promedio anual. Eso tiene mucha relevancia.