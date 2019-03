Luis Alberto Sánchez: “El proyecto se ejecutará porque cumplió con toda la normativa

¿Cómo ve las protestas que se generaron por el tema de Tariquía?

Con decepción y preocupación porque un grupo minoritario, movido por intereses políticos, pretende frenar el desarrollo de Tarija y del país, se reduce a protestas promovidas por una Gobernación y un comité cívico que están usando a algunos comunarios como una bandera política. Llama la atención la magnitud de noticias falsas, sensacionalistas que han tergiversado la información real, generando el pánico, la duda, respecto al trabajo del sector hidrocarburífero. Todas las medidas tomadas por el Gobierno siempre han sido a favor del desarrollo del país; sin embargo, la postura de los opositores al proyecto, que son pocos, prácticamente frenan el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los comunarios.

¿Hay algún tipo de afectación a la reserva natural de Tariquía en caso de explotar recursos hidrocarburíferos?

El proyecto en el área de San Telmo Norte, con sus dos pozos, se asentará en algo más de 20 hectáreas, de las más de 247.000 que tiene la reserva de Tariquía y representa el 0,008%. Además, cuenta con un plan con medidas de mitigación, remediación y restauración, cumpliendo los altos estándares que tiene la regulación del sector hidrocarburífero. Pero también, el proyecto genera un impacto positivo con la generación de empleos para la población de Chiquiacá Norte, el desarrollo de sus mismos productos y, en caso de confirmarse la existencia del reservorio, esto, seria aun mayor para la comunidad, el municipio, el departamento y todo el país. Todas las actividades realizadas tienen altos estándares de trabajo y técnica que adecuadamente gestionados y atendidos no generan impactos al medioambiente, puesto que cada aspecto ambiental tiene su procedimiento de trabajo y se lo cumple y atiende con el más alto y estricto control. En la gestión, prevención y mitigación de los aspectos ambientales, incluso cuando por cualquier situación o fuerza aleatoria se tiene un incidente o contingencia ambiental, se tienen previstos por norma y requerimiento técnico y legal los planes de contingencia y las brigadas de personal listo y preparados para actuar de forma inmediata y oportuna.

¿Qué porcentaje de las comunidades están a favor del proyecto hidrocarburífero?

El cien por ciento de las que se encuentran en el área de influencia directa del proyecto, que con base en sus usos y costumbres aprobaron mayoritariamente la ejecución del proyecto a través del procedimiento de consulta y participación, en estricto cumplimiento de la normativa ambiental y social vigente.

¿Este proyecto tiene alguna afectación medioambiental?

La deforestación actual al interior de la reserva es de 14.000 hectáreas aproximadamente, que son producto de distintas actividades ajenas al sector de hidrocarburos, como la agricultura, la deforestación por explotación ilegal de madera, etcétera. El proyecto hidrocarburífero apenas abarca el 0.008 % de toda la extensión de la reserva. Toda actividad humana genera cierto grado de impacto al medio ambiente, en este sentido la ejecución del proyecto exploratorio también tendrá cierto grado de afectación. Sin embargo, el sector de hidrocarburos cumple con toda la normativa nacional e internacional, para minimizar los impactos ambientales de las actividades del proyecto, además el seguimiento y control a estas actividades es el más riguroso y por ende las empresas están obligadas a cumplir con toda la normativa. Los impactos se reducen gracias a programas de monitoreo y control implementados en estas áreas protegidas.

¿Este proyecto se ejecutará pese a las protestas?

El proyecto se ejecutará, porque ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente, porque la ejecución de proyectos hidrocarburíferos que incrementan la producción de gas natural y las reservas son prioridad para el Gobierno nacional y representan ingresos para el país, para las regiones, universidades y municipios a través de la renta petrolera.

También contamos con el respaldo de la comunidad donde se realizarán los pozos exploratorios fuera de los intereses personales de personas ajenas a la comunidad, ellos han asumido una posición del bien común, porque entienden que este proyecto beneficia no solo a su comunidad, sino también al país. Este proyecto cumple y tiene la viabilidad jurídica y legal, puesto que se han cumplido todos los requisitos, tanto técnicos como ambientales y sociales, por lo que no puede quedar parado o perjudicado por personas que no quieren aceptar esta legalidad o tienen otros intereses. La población de Tarija, primero, y la población de Bolivia en general, nos piden que generemos movimiento económico, por lo que no podemos dejar de trabajar en el bien de la población y en la búsqueda de mejores condiciones de vida para los once millones de habitantes de nuestro país. No olvidemos que tenemos todavía una gran parte de la población en situación de pobreza, necesitamos mayores ingresos si queremos atenderlos. Yo me pregunto, ¿cuál es el fondo de las protestas?, ¿qué ganan? ¿quiénes ganan con estas acciones que entorpecen el desarrollo de Tarija?

¿Qué beneficios tendrá el país con este proyecto?

Se generan fuentes laborales locales y se estima una renta petrolera de más de 5.000 millones de dólares, que se traduce en escuelas, carreteras, atención en salud, servicios básicos, mejorando así la calidad de vida de todos los bolivianos.

¿Qué le puede decir a la gente que piensa que esta iniciativa va en contra del discurso medioambiental del Gobierno?

El Gobierno es respetuoso de la madre tierra, por eso la ejecución de los proyectos hidrocarburíferos, y principalmente dentro de áreas protegidas, se realizan con aplicación de tecnologías amigables con el medio ambiente y altos y estrictos estándares normativos.

Esto se puede verificar en cada uno de los proyectos a los que invito públicamente a visitar.

Pedirles que la lucha por el medio ambiente sea consecuente y se ocupen de la contaminación al río Guadalquivir, que combatan la extracción ilegal de madera al interior de la reserva, que no le trae beneficio a la región y respalden la ejecución de nuestro proyecto que traerá más beneficios para Tarija y para todo el país.