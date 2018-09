La reforma judicial se estancó y surgen nuevas ideas de cambio

Los anuncios van y vienen, pero la reforma al sistema judicial nunca se hizo realidad. Se lanzaron cantidades de proyectos para que la justicia salga del hueco de donde está. Aún no hay avances y lo único que se desarrolló son las elecciones de magistrados por voto popular. El Gobierno y el Órgano Judicial hacen un nuevo intento para cambiar la debilitada justicia.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, considera que el fondo del problema no es el aparato judicial sino el valor humano que conforma el sistema de justicia. Para eso, dice, se deben hacer evaluaciones en la selección de jueces y fiscales, pero también en la labor de abogacía. “Lamentablemente de esos 70.000 abogados, no son los mejores los que ocupan, en algunos casos, los cargos judiciales. No son los mejores los que llegan a jueces, los que llegan a vocales y esa es una situación que debe cambiar profundamente”, considera Arce. El sistema judicial está en su peor momento.

El médico Jhiery Fernández está preso durante cuatro años a pesar de que la jueza que lo condenó admitió que es inocente. Esto se conoció a través de un audio en el que se escucha a la exautoridad judicial, hoy suspendida definitivamente, revelar que el infante no fue violado y que Fernández fue encarcelado por un falso informe forense. Toda esta revelación puso en jaque al sistema judicial. Luego de varios intentos de reforma aún sigue en crisis. Se barajan los siguientes ejes para los cambios en la justicia: la implementación de la carrera judicial, las convocatorias a jueces y vocales y la creación de salas constitucionales en el país, que son promovidas a partir de la comisión de Seguimiento de las conclusiones de la Cumbre Judicial, avanzan lentamente.

Carrera judicial La aplicación de la carrera judicial tiene como finalidad terminar con la designación transitoria de jueces, está en la fase final para el lanzamiento de la convocatoria, luego de lograr un consenso con la asociación de magistrados respecto al reglamento de convocatoria. El presidente del Consejo de la Magistratura, Gonzalo Alcón, informa que la transitoriedad genera una desconfianza en los jueces que no tienen una garantía de permanencia y dice que es necesario la institucionalización en el Órgano Judicial con la aplicación de la carrera judicial.

“El reglamento fue aprobado en Sala Plena y estamos con los manuales y en una semana más se estará convocando a los profesionales abogados para que integren la nueva carrera judicial”, destaca Alcón. Las 22 salas constitucionales son competentes para resolver al menos cinco tipos de acciones: de libertad, de amparo constitucional, de protección de privacidad, de cumplimiento, acción popular y “otras establecidas por ley”. Se crearán cuatro salas en La Paz, cuatro en Santa Cruz, tres en Cochabamba, dos en Chuquisaca, dos en Oruro, dos en Potosí, dos en Tarija, dos en Beni y una en Pando.