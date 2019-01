La inclusión social es el mayor logro del Gobierno

El crecimiento económico y la inclusión social y política son los logros indiscutibles del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Estos aspectos son diariamente opacados por la oposición y ponen en el debate las falencias de gestión y, ahora, los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 El opositor Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional (UN), admite que Evo Morales logró la inclusión social y política que no había antes de llegar al poder, el 22 de enero de 2006. El empresario también destacó la nacionalización de hidrocarburos, aunque detalla que ese proceso se llevó “con mentiras”. “Hay logros, pero todo se cae cuando un político no respeta el voto popular y quiere transformarse en un dictador. Eso pasa con Evo Morales, no respeta el voto del pueblo y solo obedece a sus grupos de amigos. El 21-F enterró la imagen de Evo Morales. Además, los actos de corrupción también opaca todo lo bueno. Es que hay mucha corrupción, mucho más que antes”, remarca Doria Medina.

El gran logro de Evo Morales fue unificar a sectores históricamente marginados. Ahora se ven figuras indígenas, obreras y campesinas en el poder político, pero además se hizo mucho para que la población excluida pueda tener los mismos derechos.

Ley antirracismo Uno de los factores para esta inclusión fue la aprobación de la Ley de Lucha Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación. El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, señala que con la aprobación de la norma se logró una mayor inclusión social de la población antes marginada. “El proceso constituyente representó para Bolivia uno de los avances más importantes de inclusión y participación social que dio como resultado la nueva Constitución Política del Estado, misma que reivindica el derecho de las mujeres, los pueblos indígenas y los sectores más vulnerables de la sociedad boliviana”, remarca Cárdenas. El viceministro explica que en su gestión se trabaja en la despatriarcalización mediante el fortalecimiento de la cosmovisión indígena y la dualidad que caracteriza la vida en comunidad para la construcción política y social de Bolivia. “Hay muchos avances en el tema de la mujer, la Constitución Política del Estado señala que la participación política y social en el ámbito público debe ser en equidad de género, por otra parte, la mujer tiene acceso a la tierra, acceso a cré- ditos bancarios por el solo hecho de ser mujer sin condición del hombre, entre otros avances”, detalla Cárdenas.