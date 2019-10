“¿En qué momento se había jodido Perú?”, se pregunta Santiago Zavala en el archicitado inicio de Conversación en La Catedral (1969), novela de Mario Vargas Llosa, que acaba de cumplir 50 años de su publicación y que desató una serie de provocaciones políticas y literarias en América latina. La pregunta ha sido parafraseada en múltiples contextos y situaciones históricas. Leí la novela el año 1976, cuando estudiaba en la UMSA de la ciudad de La Paz y el hecho de que las conversaciones de la obra se dieran en un bar y hablaran de la dictadura de Manuel Odría y sus esbirros, nos recordaba a la que sufríamos con la dictadura de Hugo Banzer y eran en cantinas malolientes en las que discutíamos los mismos temas políticos de Santiago, además de padecer la misma represión que Odría imponía en Perú con verdugos como Cayo Bermúdez.

En el prólogo de esa novela Vargas Llosa señala: “Entre 1948 y 1956 gobernó el Perú una dictadura militar encabezada por el general Manuel Apolinario Odría.

En esos ocho años, en una sociedad embotellada, en la que estaban prohibidos los partidos y las actividades cívicas, la prensa censurada, había numerosos presos políticos y centenares de exiliados, los peruanos de mi generación pasamos de niños a jóvenes, y de jóvenes a hombres.

Todavía peor que los crímenes y atropellos que el régimen cometía con impunidad era la profunda corrupción que, desde el centro del poder, se irradiaba hacia todos los sectores e instituciones, envileciendo la vida entera”.

En Bolivia, el año 1994 la realidad aventajó a la ficción cuando Óscar Eid y otros dirigentes del MIR, fueron acusados de recibir dineros del narcotráfico a partir de una fotografía con un reconocido narcotraficante; Eid pronunció su tristemente célebre frase: “¿Jodidos?, jodidos estamos todos”, que lo enterró políticamente y me trajo a la mente la de Zavalita con respecto a su país.

Si hoy nos miramos en el espejo podemos repetir la ya inmortal pregunta de Zavalita y la patética respuesta de Eid, con la diferencia de que, si antes una fotografía con un narco servía como prueba para incriminar a un político, ahora es apenas una anécdota y por eso estamos tanto o más jodidos que antes, ¿lo estaremos siempre? Quizá Zavalita tenga la respuesta y habría que releer la novela para encontrarla.

La metamorfosis

En el inicio de su novela más famosa Franz Kafka cuenta que: “Una mañana, tras un sueño intranquilo Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto”.

Eso parece habernos pasado después de algunos años de un idílico “proceso de cambio”, en el que muchos creímos había de ser providencial para Bolivia y podríamos decir con Charles Dickens, en su novela Historia de dos ciudades: “Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.

Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada; caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual, que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo”. Y así nos fue, el “proceso de cambio” que pudo reconciliar al país, luego del ajuste de cuentas con la oligarquía cruceña, terminó de aliado de uno de los más retrógrados grupos de poder de Bolivia.

En vez de reconciliación hay exacerbación y el fantasma de la inseguridad jurídica, electoral y política recorre el territorio nacional subvirtiendo a grupos de jóvenes que se unen en plataformas ciudadanas, tanto por el voto del 21F, como por los incendios de la Chiquitania.

El túnel

Ahora, a pocas semanas de las elecciones nacionales, nuestra situación puede ser explicada por Ernesto Sábato, en el inicio de su novela El Túnel: “Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne; supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona.

Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente, ni por qué. En realidad, siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizá sea una forma de defensa de la especie humana.

La frase “todo tiempo pasado fue mejor” no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que -felizmente- la gente las echa en el olvido”.

Y por eso estamos asistiendo resignados a una de las peores campañas de estos 37 años de democracia ininterrumpida; quizá por eso recordé Cien años de Soledad, de Gabriel García Márquez, que señala: “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”, recuerdo el hielo porque era el asombro y ahora ya nada nos asombra; incluso los spots de todos los frentes: oficialistas y opositores, son aburridos, sin imaginación, el humor ha sido reemplazado por mensajes esterilizados como “Futuro seguro”, “Ya es suficiente” o “Manos limpias”, lo único tragicómico son las declaraciones del candidato Chi, un espécimen decimonónico.

En las entrevistas y en los fugaces debates se ha instalado el odio, la desidia y la infamia; inolvidable es la aparición de un candidato a diputado del MAS echando la culpa de los incendios a la Colonia, a las dictaduras militares y a todos los anteriores presidentes constitucionales, incluso le echó la culpa a un bombero voluntario; como inolvidable fue también la chispa de la candidata a Vicepresidencia de Bolivia Dice No haciendo escarnio de la poca habilidad aritmética del vicepresidente; en fin… en la televisión y en las radios la sarta de denuncias es abrumadora y pornográficamente morbosa.

Para cerrar no puedo dejar de mencionar a la redes sociales, porque son las protagonistas de este proceso con los famosos memes que están a la orden del día, ejércitos de guerreros digitales, de uno y otro bando, atentos a los errores y gafes del enemigo para burlarse de él; amén de las posverdades y las fakenews, que me cansaron e hicieron que me saliera de varios grupos de WhatApps, que se iniciaron como grupos de vecinos, de trabajo, de amigos, académicos, literarios…y derivaron en espacios de virulentos ataques, espacios contaminados por lo odiadores, “haters”, en los que no existe la mínima tolerancia.

En estas elecciones no hay adversarios como antes, ahora todos somos enemigos y, como dijo Shaka Zulú, en la guerra no hay piedad, por eso estamos como estamos: jodidos.