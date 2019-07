Hay candidatos criticados y con pasado en la justicia

No son muchos, pero existen candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional que tienen un pasado con la justicia y son cuestionados por la población. La mayoría está en la nómina del Movimiento Al Socialismo (MAS) y hay algunos de oposición.

Jesús Vera es muy cuestionado en La Paz. Es líder de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) creada recién para apoyar al Gobierno. El dirigente postula por el MAS a la diputación de la circunscripción 6.

Pero el panorama no es tan fácil. Tiene el voto en contra de los vecinos por obstaculizar la gestión del alcalde Luis Revilla, pero también se estrelló contra quienes apoyan la diversidad sexual.

También aparece en las listas del MAS Mario Silva. El dirigente de los choferes de La Paz fue uno de los que recibió depósitos millonarios de la estatal Vías Bolivia por retención del pago de peaje de la autopista La PazEl Alto para su fondo prosalud.

Los cuestionados

Bernabé Gutiérrez Apaza fue acusado de haber golpeado, junto con otros dos concejales, a la edil del municipio de Achacachi, Nora Quisbert Ticona, quien presentó denuncia ante el Ministerio Público por agresión física y los delitos que señala la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres. La denuncia también la presentó ante el Defensor del Pueblo.

El proceso se paralizó. En la oposición aparece Miguel Antonio Roca Sánchez, candidato de Comunidad Ciudadana (CC). El postulante fue sindicado de haber ocasionado una pérdida económica para La Paz de $us 60 millones, cuando estaba a cargo de Impuestos Nacionales.

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), minimizó estos casos y señaló que en las listas del oficialismo no existen postulantes con procesos judiciales abiertos. “Repito, ellos no tienen proceso penal firme. En el caso del candidato Mario Silva ni siquiera tiene acreditado un proceso legal, (…) en el caso de este se- ñor, o de otros candidatos del MAS, ellos no tienen ni un proceso, por eso han sido promocionados”, remarca Borda.