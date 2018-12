El oficialismo pide a la oposición propuestas y ser competitiva

El vicepresidente Álvaro García Linera cuestiona la ausencia de propuestas electorales de los partidos de oposición. La autoridad, que ratificó su candidatura como acompa- ñante de fórmula de Evo Morales, señala que la oposición no tiene estrategias para conducir el Estado boliviano. “Su programa de gobierno es un trisílabo, Bolivia dijo No, ese es su programa de gobierno. La derecha tiene una mirada negativa de Bolivia y negativa de sí mismo porque lo único que saben decir es Bolivia dijo No. No tienen un proyecto de país, no tienen una idea para revertir todos los éxitos que se lograron en estos 12 años. Es una oposición sin ideas, sin razón de ser y con el único mensaje: Bolivia dijo No”, lamenta García.

Acusa a plataformas

La autoridad no cree que se traten de colectivos o activistas los que aparecen en diferentes escenarios públicos contra la repostulación de Evo Morales y Álvaro García, sino ve a militantes de partidos políticos de oposición que buscaron una campaña electoral anticipada. “No son colectivos ciudadanos, son gente que busca un espacio de poder, que busca una franja electoral. La mayoría de las personas que son parte de un colectivo quieren ser parte de una franje electoral, quieren ser candidatos a diputados, eso buscan sin ideas y sin propuestas”, remató García Linera. Mientras, Astorga, del colectivo Otra Izquierda Posible, cuestiona las palabras del vicepresidente y descarta que la lucha de los colectivos sea por un espacio de poder. “No vamos a permitir que nos acusen de buscar arena política. Somos colectivos ciudadanos y estamos en defensa de la democracia”, detalla Astorga. Sin embargo, Rodrigo Valdivia, de la plataforma Morena de Cochabamba, invita a toda la ciudadanía a frenar al MAS y no duda en aceptar el respaldo de partidos de oposición. “Todos son bienvenidos para frenar la dictadura que el MAS tiene en mente. Tenemos que frenar esta violación a la democracia”, recalca.