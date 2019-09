Cochabamba hoy y hacia el futuro

“Cochabamba, tierra de mágico encanto, hermosa tierra valluna de verdor incomparable”, como la describe un hermoso taquirari. Es cuna de valerosas y valerosos emprendedores, trabajadores incansables y triunfadores. Con una privilegiada posición geográfica se constituye en el corazón de Bolivia, asumiendo el papel de integración y articulación nacional; tiene el privilegio de ser la síntesis de la diversidad geográfica y cultural del Estado; pues cuenta con tres pisos ecológicos: andes, valles y trópico.

Durante la colonia desarrolló la producción agrícola para abastecer de productos a las minas de plata. En la República, hasta la primera mitad del Siglo XX, se constituyó en la principal productora y proveedora de legumbres y cereales del país, adquiriendo el calificativo de “el granero de Bolivia”; en la segunda mitad diversificó su producción incursionando hacia la industria manufacturera, la gastronomía y hotelería, la construcción y silvicultura; en las últimas décadas del siglo pasado se incorporó a la producción de hidrocarburos, con la explotación petrolera en la región del trópico.

Ha contribuido con destacadas personalidades y profesionales de alto nivel en el ámbito científico, político, jurídico, médico, social, cultural y deportivo. En Cochabamba se han gestado importantes movimientos sociales y cívicos reivindicatorios; tales como la lucha de los pueblos indígenas originarios, liderados por los pueblos quechuas, enfrentando la exclusión y marginación de la que fueron objeto; la eliminación de la servidumbre y la adopción de la reforma agraria para eliminar el latifundio y redistribuir la tierra; la nacionalización de la Gulf Oil y Company; la defensa del agua, para citar algunos.

El 14 de septiembre, Cochabamba conmemora los 209 años de la gesta revolucionaria frente a la corona española para lograr la independencia del Alto Perú. Alzamiento encabezado por el coronel Francisco del Rivero y por Esteban Arze.

Desafíos

El mejor homenaje que se puede rendir a esa gesta heroica y al papel que desempeñó Cochabamba en la construcción social, económica y política de Bolivia es continuar con el legado de las valerosas y los valerosos cochabambinos que sacrificaron su libertad y otros ofrendaron su vida para lograr la independencia del Alto Perú y la construcción de una sociedad democrática, con equidad y justicia social. Ello supone una renovación de compromiso y convicción personal e institucional con Cochabamba, para redefinir su rumbo y proyectarla hacia el 2040 como una Entidad Territorial Autónoma con un alto nivel de desarrollo humano sostenible y sustentable; un lugar donde vivir con calidad de vida y en armonía con la naturaleza.

Un primer paso para ello es que, en el marco del nuevo modelo de Estado, se implemente la estructura institucional y se ejerza plenamente la Autonomía que reconoce la Constitución, partiendo de una construcción colectiva del Estatuto Autonómico; hoy Cochabamba está más centralizada que antes de la reforma constitucional; no cuenta con la norma básica, pues la que fue elaborada y aprobada por la Asamblea Departamental y consultada fue rechazada en el referendo popular aprobatorio, y los líderes políticos, principalmente quienes detentan el poder en la coyuntura, no repusieron la elaboración y aprobación del Estatuto Autonómico. Con la vigencia plena de la autonomía serán los cochabambinos y las cochabambinas quienes definan su futuro.

Un segundo paso será adoptar un Plan de Desarrollo Humano decenal. Seguramente existirán diferentes visiones y propuestas en torno al tema, no cabe duda; pero, de nuestra parte, consideramos que no debe sustentarse en la economía extractivista que siga degradando el medioambiente; al contrario, debe planificarse sobre la base de respeto a la naturaleza, al medioambiente, los ecosistemas y el resguardo de la biodiversidad. Ello supone trabajar, entre otros, en los ejes que se nombran de manera enunciativa, no limitativa.

La recuperación de la vocación agrícola para producir y proveer productos alimenticios en función a los pisos ecológicos y en armonía con el medioambiente y los ecosistemas; lo que exige de un plan de provisión de agua a los valles, realizando inversión en acueductos; en infraestructura caminera que vincule los centros de producción con los centros de consumo; implementando la diversificación en la producción y la transformación básica, supone también asistencia tecnológica y crediticia a los productores.

Desarrollar el turismo, como una industria sin chimenea; realizando inversión en infraestructura y formación para implementar y desarrollar el ecoturismo hacia las zonas tropicales que se constituyen en un verdadero paraíso; el etno turismo y el turismo de aventura, explotando las inmensas potencialidades que tiene el departamento de Cochabamba. Finalmente desarrollar el turismo de salud.

Cambios

Convertir a Cochabamba en el centro de producción del conocimiento, de tecnología y pensamiento crítico; reformulando el papel de la universidad pública y privada en el desarrollo municipal, regional y departamental, inserto en lo nacional; realizando inversión en la educación destinada a la infraestructura y equipamiento; así, como a garantizar el acceso universal y en igualdad de condiciones a una educción con calidad, calidez y efectividad; creando sistemas de becas y otras modalidades de apoyo.

Hacer de Cochabamba, en su área metropolitana, el principal centro de servicios de salud sobre la base de la investigación y desarrollo tecnológico, con inversión en infraestructura, equipamiento y dotación de personal.

Queda mucho por hacer para que Cochabamba recupere su sitial y cumpla el papel que históricamente cumplió, y retome su cualidad de ser el mejor lugar para vivir con dignidad humana y en armonía con la naturaleza; y estoy seguro que con el esfuerzo y la perseverancia de las cochabambinas y los cochabambinos lo lograremos.