Cimar Victoria vuelve a la política después de 10 años

Cimar Ramiro Victoria Ávila es su nombre completo y tiene 57 años. Después de cumplir una década de pausa en la política, vuelve a retomar esa actividad y esta vez lo hace de la mano del Movimiento Tercer Sistema (MTS) que impulsa el gobernador paceño y candidato presidencial, Félix Patzi.

“Siempre he estado metido en la política ayudando a los compañeros que son olvidados por las autoridades”, dice el hombre que puso en ‘jaque’ a las autoridades nacionales en el primer año de Gobierno de Evo Morales y departamentales por los continuos bloqueos de carretera que lideró desde la época del 2000 y que a raíz de esas protestas, el empresariado cruceño le inició procesos judiciales y en 2003 se convirtió en el enemigo número uno de los colonizadores y campesinos de Yapacaní, que determinaron expulsarlo de sus filas aduciendo conducta conflictiva y por poner en duda el proceso de cambio que lidera el MAS.

Cimar Victoria no es la primera vez que se lanza en busca de un curul en la Cámara de Diputados, ya en el 2009 intentó ganar el escaño de la circunscripción 69 con el frente Muspa y ahora por segunda vez lo hace por la C-57 con el MTS.

“Ahora será diferente porque en la papeleta estará mi fotografía; cuando fui candidato de Muspa me hicieron una mala jugada, no pusieron mi foto”, dice con seguridad el hombre que en 2009 se declaró en huelga de hambre en reclamo porque en la boleta de votación no estaba su fotografía.

Ya no vive en Yapacaní, ahora radica en Satélite Norte, municipio de Warnes y su estadía, según él, es para acompañar a su hijo que en pocos meses obtendrá el bachillerato y su esposa se graduará de Contaduría Pública de una universidad privada en Montero.

Para reforzar su retorno a la política promueve propuestas electorales puntuales para las dos zonas de su ‘preferencia’, Yapacaní y Satélite Norte y con las que confía vencer en las urnas a sus cinco adversarios políticos. Para los electores yapacanisenses ofrece gestionar desde la Asamblea Plurinacional la reactivación de un proyecto de ley para que toda la jurisdicción municipal de Yapacaní se convierta en provincia y la capital lleve el mismo nombre, gestionar un seguro agropecuario para los productores de frutas y a los vivientes de Satélite Norte promete activar un proyecto para que ese distrito se convierta en un municipio y apurar los trámites de la titulación de los terrenos de la zona.

Sus adversarios

Cimar tiene que pugnar el respaldo popular con una mujer y cuatro varones que también están en carrera electoral por la C-57.

Se trata de Roxana Mercado Pérez, candidata del MNR. Ella está dedicada a la actividad comercial, es oriunda de Warnes y a sus 46 años quiere ser electa diputada por la C-57. Además, Victoria tiene como adversarios políticos a los representantes del MAS, Comunidad Ciudadana (CC), Bolivia Dice No y UCS.

En la línea del MAS está Daniel Rojas, de 35 años, agrónomo y exdirigente universitario de Uagrm, ex dirigente de juventudes del MAS; por la alianza CC está registrado como candidato José Carlos Vaca Justiniano. Él tiene 39 años, estudia Derecho, es microempresario, transportista y fundador del Proyecto Acción Social (PAS). Es dirigente cívico.

Por su lado está el candidato ucesista Braulio Quispe, de 54 años y de profesión abogado constitucionalista. Quispe fue invitado por la dirigencia de UCS para que postule en la C-57, es exminero relocalizado, tiene amplia trayectoria sindical y fue dirigente departamental del MAS.

Por la alianza de Bolivia Dice No está Willy Miranda Villarroel. Es productor lechero y organizador de la FexpoYapacaní.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC), Frente Para la Victoria (FPV) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL) se abstuvieron de presentar candidatos para esa circunscripción.