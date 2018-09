Chile pide no adelantarse a la lectura del dictamen

Roberto Ampuero, canciller de la República de Chile, dijo que están esperando, como Gobierno, con tranquilidad la lectura del fallo en la Haya y que todo el país conoce la defensa que llevaron a cabo de los intereses de su país, que no está en juego ningún centímetro cuadrado de su territorio soberano y que Chile respeta el derecho internacional, los tratados vigentes y también los hace respetar, como lo dijo el presidente Sebastián Piñera.

La autoridad chilena enfatizó que lo importante es esperar el fallo y no adelantarse a lo que será la lectura. “Y creo que todos los chilenos estamos unidos en cuanto a la soberanía de Chile se defiende. Quiero decir que lo importante es hacer conocer lo siguiente. En Chile, donde reina la democracia, pueden haber distintas interpretaciones, que se analizan diferentes escenarios y es especule de distintas alternativas, eso es propio y es parte de la labor periodística, de analistas, políticos y académicos, pero nosotros como Gobierno de la República nos atenemos a algo que es muy sabio: no entramos a analizar ni pronunciarnos sobre escenarios hipotéticos, desde un comienzo dije que esperamos con mucha tranquilidad la lectura del fallo y Chile reacciona con mucha profesionalidad y coherencia. Una vez escuchado el fallo se hace el análisis con los expertos que contamos, el agente Grossman y los equipos para determinar cuál será la modalidad a seguir en este caso, preferimos no anticiparnos, porque si no nos salimos de lo que es nuestra línea de Gobierno”.

Ampuero, que ha recibido seguramente muchas entrevistas periodísticas, aclara que sabiendo que la labor periodística quiere que él ingrese a analizar escenarios hipotéticos, está dispuesto a no hacerlo, puesto que Chile respeta el derecho internacional y que es un país que recuerda siempre que hay un tratado plenamente vigente y que no está en disponibilidad a ceder soberanía.

“Lo más importante es recordar las palabras del presidente Evo Morales con respecto a esta demanda. Evo Morales puso la vara muy alto con respecto a lo que persigue Bolivia y por esas palabras será juzgado en Bolivia. Quiero recordar algunas frases: prometió que Antofagasta será boliviana, anunció que banderas bolivianas flamearán en nuestro océano Pacífico y dijo que Bolivia tendrá territorio soberano chileno. Son estas palabras, son estas promesas que hizo a su pueblo. El 1 de octubre veremos si Evo Morales logró lo que prometió a su pueblo, que Antofagasta será boliviana, que banderas de su país flamearán en nuestro océano. Será su propio pueblo que lo juzgara por esto. Esta será la vara por la que será medida”, enfatizó.

Ante ello, la autoridad chilena recomendó que primero debemos escuchar la lectura del fallo internacional que un será material que se interpretará.

El canciller chileno reiteró en hablar sobre Evo Morales. Dijo que el presidente boliviano no se caracterizó por ser una persona que contribuya al entendimiento entre los dos países, recordó que fue él quien nos llevó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Dijo también que el presidente Evo Morales encendió las tensiones con sus declaraciones, que no siempre son muy afortunadas, y entonces va creando esta atmósfera, este ambiente.

“El problema es que el presidente Morales es un candidato electoral y la hostilidad hacia Chile es esencial en su campaña electoral. Eso influye en las relaciones, el mandatario boliviano no puede hacer como que si no existiera una demanda, estos elementos van marcando. Chile mantiene una política muy sobria, somos muy cuidadosos en el lenguaje cuando nos referimos sobre sus autoridades. En el caso de Bolivia podemos dialogar en el marco del paraguas del Tratado de 1904. Chile tiene una política exterior de Estado, nunca verán a este canciller ni al presidente Sebastián Piñera haciendo declaraciones como las que hace Evo Morales”, dijo, a días previos de que la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya (Holanda) emita su veredicto que podría cambiar la historia entre Bolivia y Chile.

La CIJ anunciará el lunes 1 de octubre a las 15:00, hora de Holanda, y 9:00 hora nacional.