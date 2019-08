Carmen King: Los jóvenes deben acceder a los créditos

Carmen King tiene 18 años de edad y es candidata a diputada uninominal por la circunscripción 51 de Santa Cruz por el Movimiento Tercer Sistema (MTS). Es dirigente estudiantil del colegio Nacional Florida, donde cursa el último año de bachillerato.

Opina que los jóvenes están alejados de la política por la mala administración de algunos gobernantes.

Propone brindar apoyo económico a los jóvenes para que impulsen sus emprendimientos; también ofrece crear incentivos para la actividad deportiva a fin de garantizar el bienestar y proteger la salud de la población. Estudiará Derecho.

— ¿Cómo llegó a ser candidata a sus 18 años?

Gracias a la oportunidad que me concedió el señor Félix Patzi que en una de sus visitas a Santa Cruz vio que tuve un buen desempeño frente a un grupo de jóvenes y vio en mí una líder del Colegio Nacional Florida, donde estudio.

En ese momento me propuso la candidatura porque vio que tenía agallas para trabajar por mi ciudad y por los jóvenes. Acepté la invitación porque muchos de los candidatos actuales pertenecen a la farándula y no corresponden a la política, me sentí apta para ser candidata porque siendo joven tengo voz para representar al pueblo.

—¿Usted cree que tiene oportunidad de ganar un espacio en la Cámara de Diputados?

Sí, porque hasta ahora no he salido a hacer campaña por falta de los recursos económicos para solventar una campaña electoral, pero soy consciente de que puedo ganar mi candidatura porque no vine a colgarme de nadie, más bien vine desde abajo y los que salimos desde abajo no desistimos, buscamos los espacios. Es hora de que surjan nuevas ideas y nuevos liderazgos jóvenes.

—¿Qué pasará en caso de no logra ganar su candidatura?

Seguiré luchando por el idealismo de los jóvenes, porque ya es mucho. No queremos meternos mucho en la política, pero ya es mucha indiferencia, no solamente de los jóvenes sino también de las personas mayores, estamos perdiendo en valor que es de inculcarnos en la política de nuestro país y nuestro departamento. Seguiré luchando por el pensamiento crítico que tengo, no criticando de manera mala, sino desde de manera propositiva.

—¿Cuáles son las propuestas que presentará en su circunscripción?

Tengo dos propuestas, que son primordiales para mí. La primera, es hacer que los jóvenes tengan sus propias empresas, asociaciones cooperativas que generen excedente económico.

En Bolivia no vemos que a las pequeñas empresas tengan accesos a préstamo, bueno por así decirlo, ya que porque las entidades financieras exigen muchos requisitos que representan trabas que impiden el acceso de los jóvenes a los créditos. ¿Por qué no ofrecer una oportunidad a los jóvenes? ¿Por qué no usar todos los recursos que están siendo mal utilizados para que sirvan de capital a los jóvenes que deseen realizar emprendimientos? Esto se podrá lograr mediante la creación de una ley.

La segunda propuesta, consiste en implementar la educación secundaria dual especializada, para que los bachilleres cuentan con la posibilidad de obtener un título de técnico medio o técnico superior, pero para eso habrá que modificar la Ley Avelino Siñani, ya que el actual Gobierno ha optado por dar carreras técnicas, pero recién se está aplicando este año, lo que ya es mucho porque los estudiantes de prepromoción y promoción ya deberían estar saliendo bachilleres con una carrera para que los jóvenes puedan estudiar y, a la vez, trabajar porque hay jóvenes que salen del colegio que agarraran el dinero y dejan los estudios.

¿Por qué no darle a los jóvenes el apoyo para que puedan estudiar y trabajar? Las mujeres podrán capacitarse, por ejemplo, en corte y confección, maquillaje y peinado; los hombres pueden aprender mecatrónica o electricidad, por ejemplo.

—¿Usted se siente capaz para asumir una diputación en el Parlamento?

Me siento capaz de defender a los jóvenes bolivianos y a mi ciudad que es Santa Cruz. La verdad es que uno no nace con un aprendizaje, a mí me queda mucho por aprender porque recién estoy empezando en esto de la actividad política, claro que me voy a sentir atacada por no tener experiencia, pero lucharé por esta oportunidad que tengo porque todos tenemos derecho a surgir alguna vez en nuestra vida.

—¿Porque escogió al MTS para incursionar en la política?

Porque Félix Patzi me brindó la oportunidad y me habló personalmente; eso no ocurre regularmente con una joven de 18 años y estoy sumamente agradecida, porque en otros partidos no se ha optado por tomar en cuenta a los jóvenes porque, en la mayoría de los casos, apuestan por personajes que no representan al pueblo.

—¿Qué opinas de la política actual del país?

Considero que actualmente el Gobierno está sumamente corrupto, porque no se han respetado los resultados del referéndum del 21-F. El presidente Evo Morales ya cumplió con su mandato desde el año 2006 hasta el 2019, y creo que es hora de darle paso a nuevas generaciones.