Adrían Oliva: “Para las petroleras no hay ley, para los comunarios, sí”

¿Qué significa Tariquía para Tarija?

Tariquía para Tarija tiene un significado muy grande. Para nosotros es el pulmón del departamento, pero además es el corazón de Tarija. Tariquía representa, en términos muy concretos, nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestro entorno, nuestro medio. Hoy esa reserva que tiene tanto simbolismo para los tarijeños se encuentra amenazada.

¿Qué pasaría si el Gobierno ejecuta el proyecto?

Yo creo que el Gobierno perdió la oportunidad de ejecutarlo, primero porque hay una oposición natural a la intervención y, segundo, porque la intervención que se hizo hasta ahora ha sido totalmente equivocada. Si habían dudas sobre el proyecto, el Gobierno ha hecho que la población confirme que no debemos aceptar la intervención. Si el Gobierno, que es el encargado de cumplir la ley y la Constitución, es el primero en vulnerarla, los ciudadanos ¿con qué garantía aceptarán que haya algún tipo de intervención a la reserva? El Gobierno es el que ha terminado de zanjar el tema y la decisión que se tomaron son contundentes. Los comunarios de Chiquiacá, que es uno de los cantones afectados, junto a comunarios de los cantones de Salinas y Tariquía, decidieron que no van a aceptar la intervención de las empresas.

¿Cuál cree que es la idea del Gobierno?

Parte del problema es que no sabemos cuál es la idea del Gobierno, porque no hay información clara, porque el Gobierno utiliza a su conveniencia la información y también la norma. Te pongo un ejemplo muy concreto, en algunos casos ha intentado procedimientos de consulta convocando a comunidades que no son parte de la reserva solo por el hecho de lograr un apoyo de ellas. En otros casos, excluye a las comunidades que son parte de la reserva solamente porque se encuentran en contra de la decisión de intervenir Tariquía.

Para Tariquía, el Gobierno, tiene un proyecto de electrificación que hace siete años está esperando que se pueda concretar la ficha ambiental para poder llevar energía eléctrica para las familias que viven en la reserva. El argumento que se utiliza del porqué no se aprueba esa ficha ambiental es porque es una reserva.

Sin embargo, para la intervención de las petroleras han necesitado meses y no hay ningún argumento en contra para que intervengan y afecten el medio ambiente.

Le pongo otro ejemplo que lo viví de manera personal: Nosotros, a una comunidad del área de armotiguamiento teníamos que llevarle energía eléctrica y para instalar una antena de radio base para poder llevar señal de telefonía móvil. Tuvimos problemas porque nos exigían una serie de requisitos para tramitar la licencia ambiental y así llevar mil metros de cable y para poner 20 postes que resuelvan el problema de la comunicación de centenares de familias.

Pero para las petroleras no hay ningún tipo de observación, no hay ningún requisito. Para el beneficio de las petroleras no hay ley, para el beneficio de los pobladores hay ley, hay reserva, hay restricciones, hay ficha ambiental.

Entonces, la respuesta es muy difícil porque no conocemos el alcance de los proyectos, no tenemos la información porque no se la maneja pública y abiertamente, no se la maneja de buena fe la consulta, se intentó manipularla. Te diría que la sucesión de errores hoy hace muy difícil el propósito del Gobierno de intervenir Tariquía.

¿Este tema une al departamento de Tarija?

Te diría que más que un tema es una causa y en esta causa no hay colores políticos, en esta causa superamos cualquier diferencia porque para nosotros tiene un siginificado muy grande. El Gobierno ha perdido la oportunidad en muchos casos de lograr un trato y una relación distinta con el departamento que nos permita avanzar en varios temas de desarrollo. Finalmente, Tariquía es un ejemplo de cómo se actúa de manera arbitraria, cómo se abusa del poder y cómo esto genera una reacción de la población que lo único que hace es defenderse de las agresiones.

¿Hay comunidades que están a favor del proyecto petrolero?

Son algunos comunarios del área de amortiguamiento, son algunos comunarios que están en la reserva y que no representan a la mayoría y son algunos comunarios que están actuando con móviles políticos o económicos y están impulsando la iniciativa del Gobierno porque, además, fueron presionados por el propio Gobierno.

Enwtonces, ellos no reflejan la mayoría de Tariquía y esto se evidenció en los últimos días cuando se organizó un bloqueo y se movilizó a toda la población del cantón de Chiquiacá, que es aledaño al cantón de Tariquía y que es parte de la reserva y que refleja que la población está a un lado y que algunos dirigentes están al otro lado.

Entonces, el Gobierno por intentar usar su influencia con estos dirigentes, por intentar acuerdos bajo la mesa, por intentar imponer decisiones, está cometiendo un error muy grande.