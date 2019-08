Una selfie al país: la mirada de los jóvenes

Gina Justinano

gina.justiniano@eldeber.com.bo

Santiago Gamarra tiene 22, estudia y trabaja en el Centro Interno de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Financieras de la UAGRM. Cree en el amor, pero no en el matrimonio que consta en los papeles. “Nada es para siempre y después viene el quién se queda con qué y quién se va con quién. Cuando se habla de concubinato los conservadores piensan mal, pero convivir es intentar pasar el resto de tu vida con alguien”. Santiago la tiene clara, cree más en valores y principios que en instituciones y ya lo tiene decidido, no quiere tener hijos. Considera que se viene un panorama difícil para la sociedad. “Traer un hijo al mundo require muchísima responsabilidad y compromiso, no quiero darle una vida y no poder satisfacer sus necesidades básicas”. Su rostro alargado y figura enjuta hacen creer que tiene menos edad, pero la seguridad con la que habla y defiende sus ideas obliga a reconocer que no es un advenedizo.

No es el único. Humberto Fernández, también estudiante universitario de la rama económica, no se visualiza pensando primero en formar una familia. “Mi generación se preocupa por crecer nosotros mismos en lugar de hacer crecer la familia. Primero necesitamos cultivarnos antes de cultivar a alguien más”. Humberto luce como el típico presidente de la clase, tiene el look de alguien que planificó bien su vestimenta, habla fuerte y no tiene pena de decir lo que piensa. ¿En serio no va a tener hijos nunca? “Tal vez cuando haya alcanzado cierto avance profesional y pueda mantenerme, podría planteármelo”.

Anteponer la realización personal a la de tener familia no es pensamiento exclusivo de ellos.María Soledad Mamani cree en el matrimonio y quiere tener hijos, pero antes que nada quire “sí o sí formarse y terminar una carrera. “Después de eso recién pensaría en una familia, me veo casada recién a los 35 o 40 años, antes quiero salir profesional y viajar. Tampoco quisiera llenarme de hijos”.

Juan Pablo (20), que tuvo que dejar la universidad para trabajar a tiempo completo y ganarse la vida tiene otro código bajo el cual regirse. “Yo creo más en una relación abierta sin compromiso, en la que dos están a gusto y se respetan. No puedo decir que creo en el matrimonio”. Para él pesan más el respeto, la comprensión y el ayudarse mutuamente.

Sobre educación sexual y sexo

“Tenemos educación sexual amplia, sabemos cuidarnos, conocemos todos los métodos que existen y no es para nosotros un tabú el usar métodos anticonceptivos, usarlos es algo natural”, es lo que una gran parte de los chicos responde casi de memoria.

Pero otros como Noelia (26), que se gana la vida como auxiliar de oficina, reconocen que no siempre la información que abunda es la correcta. “A veces se toma información errónea y se va desinformando a los demás”.

Hablar de sexo es pasar a hablar de aborto, el término está presente en las charlas de los jóvenes y hay una franja considerable que piensa que debería legalizarse. El debate lo instaló EL DEBER en el aula 06 de la facultad de Ciencias Económicas. Se congregaron 15 chicos y chicas para hablar ante todo con honestidad.

“No nos podemos mentir y pensar que no hay abortos. Los hay, son clandestinos y son practicados de mala manera en condiciones precarias. El hecho de legalizar el aborto no significa que todos van a empezar a abortar, más bien se trata de dar condiciones mínimas para que se pueda hacerlo sin poner en riesgo la vida. En vez de quitar una vida, se quitan dos al no legalizarlo porque muchas mueren abortando, por eso estoy de acuerdo”, recalca Humberto.

Pero como todo tema polémico que divide aguas, no faltan los que prefieren preservar la vida a toda costa y aseguran que hay otras opciones para entregar a ese nuevo ser vivo sin necesidad de acabar con él antes de darle la oportunidad de nacer. “Mis derechos terminan donde comienzan los del otro”, subraya el músico Alejandro Álvarez, que considera que si una criatura ha llegado hasta el vientre de una mujer merece darle la oportunidad de arribar al mundo y que existen hogares e instituciones que tienen la obligación de ampararlos.

Luz Vania Liceras solo toma la palabra para decir que el aborto marca a las mujeres para siempre y que no está de acuerdo en absoluto con la posibilidad de que se legalice esta práctica. Ha tenido amigas que no vieron otra salida y que no se reponen hasta hoy de la decisión que tomaron y del giro que dieron sus vidas.

Comunidad LGBTI

Tienen compañeros de la comunida de lesbianas, gays, bisexuales, trasn e intersexuales que caminan junto a ellos. Todos los consultados están convencidos de que se trata de seres humanos antes que nada y que sus preferencias sexuales no los definen. Pero eso sí, en su gran mayoría no comparten sus demandas, cuesta apoyarlos cuando piden derecho al matrimonio y a adoptar hijos. “No pueden imponernos su forma de pensar y convencernos que está bien que se casen entre ellos, los respetamos, pero eso es todo”, dice Luis Felipe Paredes para quien no hay dónde perderse, se nace mujer o se nace hombre. “Al momento de nacer el doctor no le dice a la madre ‘nació gay o nació lesbiana’, los que dicen eso son los que siguen una copia de afuera”.

Mientras que para Noelia la sociedad sigue siendo hipócrita y a su comunidad (LGBTI) les vulneran derechos todos los días. “Algunos han tenido que volver a esconderse en el clóset para poder acceder a un trabajo o para estar tranquilos en el área educativa. Eso sin contar que estigmatizan a las trans y a los gays de que son ladrones y drogadictos”.

EL DOBLE RETO DE SER UNA MUJER TRANS

Flavia (18) y Juan Pablo (20) son pareja, viven juntos hace menos de seis meses. Ella es colegiala en un nocturno y de día atiende un snack. Le gusta estar pintada, con aros grandes y llamativos y usar ropa ajustada al cuerpo. Desde que tenía 14 definió su sexualidad a capa y espada.

Juan Pablo era heterosexual hasta que la conoció, la vio y le gustó. Fue un camino sin vuelta atrás. En breve planea llevarla a Beni, para que la conozca su familia. Desde que Flavia entró en su vida, él ha entrado en su mundo y afirma: “Son como cualquiera, no son extraterrestres”.

Para Flavia siempre el reto ha sido doble: validarse como mujer y como persona. “Siempre me he sentido observada, siempre me van a mirar de pies a cabeza. Si sos una mujer transexual te van a tirar indirectas”.

Su estrategia ha sido agachar la cabeza, no hacer caso a los comentarios que no le aportan y refugiarse en el deseo de que mañana la socierdad pueda entender.