Siguen matando jaguares en Bolivia

En la lucha contra el tráfico de los jaguares y de otros animales silvestres está inscrito ya el gran aporte de ciudadanos que están aportando con su tiempo y hasta con sus recursos económicos. Ellos están tan visibles que la viceministra Cintia Silva agradeció a los movimientos ciudadanos por haber sido parte del proceso de denuncia en el juicio contra las dos personas que el viernes fueron declaradas culpables por formar parte de una red de tráfico de colmillos y otras partes del jaguar.

Uno de esos ciudadanos que ha hecho de la defensa de los jaguares su lucha es Heinz Arno Drawert. Como ser humano, sabe que el hombre está estrechamente vinculados a la convivencia con la naturaleza y según sus leyes, que para que un elemento de la naturaleza sea considerado un recurso natural y adquiera un valor para nosotros debe cumplir una función para satisfacer alguna de nuestras necesidades.

“La vida silvestre debemos aprovecharla de modo que futuras generaciones también puedan hacer uso de estos recursos en igual o mayor cantidad y calidad. El aprovechamiento sustentable de los recursos naturales es un mandato ético ineludible. Entre el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y el tráfico ilegal de vida silvestre existe una inmensa diferencia, igual de grande como entre el comercio de medicamentos y el narcotráfico, y bajo ningún motivo podemos permitir que ninguna de estas dos actividades ilícitas se arraigue y se establezca como “algo normal” en nuestra sociedad, ya que pone en riesgo dos de las cosas más preciadas que tenemos: nuestras futuras generaciones y nuestro medioambiente”, enfatizó.

A Heinz Arno Drawert le duele ver cómo, por la codicia de unas pocas personas con carencia de valores éticos y morales, se está destruyendo la biodiversidad.

“Ante esta situación no me puedo quedar indiferente, tengo una responsabilidad con mis hijos y no puedo ser ni cómplice ni simple espectador. Estoy obligado a hacer algo y aportar desde donde esté y con lo que pueda para parar y cambiar esto. Todo esfuerzo suma y es valioso, ya que el tiempo se nos acaba. Si no soy parte de la solución, soy parte del problema, así de simple es la sentencia del juicio de la conciencia y no podría cargar con el peso de saber que en su momento no hice lo que debí haber hecho”, dijo, emocionado.

Eliana Torrico, fundadora y activista del Colectivo Árbol y de la Plataforma por el Medio Ambiente y la Vida, considera que el tráfico del jaguar es un grave conflicto a escala mundial, ya que puede ser tan lucrativo como el narcotráfico y lamentablemente solo se castiga con multas o sentencias muy leves comparadas con el daño ocasionado. Por ello, propone endurecer las penas para los traficantes de animales silvestres.

Por otro, cuestiona que el modelo de desarrollo “extractivista salvaje incentivado por el Gobierno boliviano hace que cada vez se depreden más bosques y áreas protegidas, las cuales son el hogar de una infinidad de especies, incluida la del jaguar”.

La mayor amenaza para el jaguar boliviano es sin lugar a dudas la depredación de su hogar, los bosques. Y esto sucede por medidas como la ampliación de la frontera agrícola para monocultivos como la soya y para sembrar pastos para ganadería, en suelos obviamente no aptos para estos usos”.

Eliana Torrico dice que su lucha la encara asumiendo un rol en pleno ejercicio de deberes reconocidos en la Constitución Política del Estado que tienen que ver con la protección del medioambiente. Se siente satisfecha de ver que la ciudadanía está mucho más informada, despierta y sensible a estos temas y sobre todo dispuesta a participar activamente, situación que, cree, antes era muy raro ver.