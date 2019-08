REVOLUCIÓN DIGITAL EN BOLIVIA

“EMPRESA QUE REHÚSE LA REINVENCIÓN DIGITAL, NO PODRÁ SOBREVIVIR”

CRISTIAN DAHER

El gerente general de DATEC destaca la importancia de tecnologizar las empresas y capacitar el capital humano para mantenerse en el mercado

El evento DATEC INNOVA 2019, lleva el lema Reinvención Digital, ¿cuál es la diferencia de este nuevo concepto con respecto a Transformación Digital?

Primero debemos entender cuál ha sido el papel de IT en este ámbito, es decir, estos profesionales inicialmente trabajaban desde

sus oficinas para automatizar algunos procesos con tareas repetitivas para múltiples áreas de las empresas; en épocas más recientes y con la llegada de la Transformación Digital, las funciones de IT pasaron de ser automatización de tareas y procesos, a entender cómo hacer más eficientes sus empresas con el uso de ERPs, CRM, aplicaciones web, la socialización del negocio en sí, entre otras funciones donde IT antes no estaba presente, algunas empresas se transformaron y otras no, las que lo hicieron pensaron en sus empresas de una forma distinta, pero seguían pensando solo

en la empresa; hoy este modelo ha caducado, por eso hablamos de la Reinvención Digital, que toca tanto front office como al back office de toda empresa o corporación, ya que implica una reinvención profunda de la empresa (no solo de tareas y procesos).



Es decir, las estrategias deben mandar a que se haga una mirada más analítica y de muy alto nivel del negocio y su entorno, porque es preciso reinventar su manera de hacer negocios, no es posible lograr una reinvención digital, sin entender los cambios profundos que ha sufrido el entorno de negocios en el mundo gracias a la intervención de la Transformación Digital hace

unos años atrás



Entonces, las empresas que serán exitosas en lograr su reinvención digital, serán aquellas que al analizar ese nuevo entorno de negocios, tengan la capacidad tecnológica y analítica para gestionar su datos y obtener el “insight” esencial que les permita customizar su oferta de valor hacia el nuevo cliente; lograrán esto porque podrán entender mejor a sus clientes, su relación con ellos y entre ellos más todo su ecosistema, obviamente en la reinvención digital, las nuevas tecnologías relevantes son: la nube, big data, analítica, inteligencia artificial, blockchain, conceptos nuestro ecosistema de negocios están tratando de poner ante ustedes en nuestro evento DATEC INNOVA 2019



¿El uso de nuevas tecnologías hace a una Empresa ‘INTELIGENTE’?

Se debe comprender que la Empresa Inteligente no es una empresa

a la que se le implementan nuevas tecnologías como: Analítica e Inteligencia Artificial (IA) y funciona sola, si a estas soluciones tecnológicas no les proveo de la inteligencia inicial suficiente para saber qué tienen que medir, cómo deben medirlo, cuáles son los resultados que estoy buscando y cómo los quiero lograr, en esencia tendré una solución muy costosa que me proveerá de resultados ineficientes.



Entonces, si quiero tener una Empresa Inteligente, debo partir por tener una estrategia de reinvención, y a esta estrategia sumarle los aspectos de tecnología necesarios para que sea una verdadera reinvención digital; al mismo tiempo tengo que entender que la reinvención digital y la empresa inteligente no se pueden lograr sin el correcto capital humano y la inversión en el capital humano para poder manejar el nuevo entorno.



¿Cuáles son los riesgos para una empresa que no considera en su planificación estratégica la Reinvención Digital?

Comenzaría diciendo que los gerentes no pueden pretender alcanzar sus objetivos con las exigencias de hoy, manteniendo una la filosofía de ayer, o si no recordemos lo que sucedió con las empresas que se rehusaban a utilizar una máquina

de escribir, computadoras, o las que no querían utilizar balanzas

electrónicas, ¿existe hoy alguna de ellas?



Hay obviamente personas y empresas que dudan sobre las nuevas tecnologías y creen que es una moda, sin ver realmente el potencial que éstas pueden tener en sus empresas.



Estamos atravesando la Era de Reinvención Digital, y los responsables de los procesos de cada empresa deben empezar

a darse cuenta que si insisten en no modificar “su fórmula del

éxito” y no aplicar tecnologías que impulsen sus estrategias, estarán hipotecando su capacidad de sobrevivir al entorno actual.



¿Cuál es la diferencia entre nube privada, pública e híbrida?

La nube es un concepto que las organizaciones modernas están utilizando con el fin de escalar sus capacidades tecnológicas

y financieras. Todas las nubes (privada, pública e híbrida) contienen las mismas tecnologías: sistemas operativos, software de virtualización, herramientas de gestión y automatización y las interfaces de programación de aplicaciones.



Veamos cuáles son sus diferencias y similitudes:

Nube Privada: se encuentra físicamente en el centro de datos de la empresa, el factor que interviene para decidir por esta opción es la privacidad de información, que empresas como las de seguros o financieras optan, debido a que sus datos son muy valiosos, entonces ese tipo de empresa decide por una nube privada porque le deja mayor tranquilidad sobre su activo intangible (datos), mismos que hoy a nivel mundial han sobrepasado al valor del petróleo.



Si bien muchas empresas han decidido por una nube privada, ésta no es mucho mejor en todos los aspectos; por seguridad puede ser, porque el gerente queda más tranquilo, pero no significa que es la mejor decisión empresarial en cuanto a seguridad, simplemente es

mentalidad “es lo que me deja más tranquilo” punto.



Por otra parte, si quiero maximizar mis recursos económicos y financieros me voy a ir a una Nube Pública donde todos os recursos como servidores y almacenamiento son provistos por un proveedor externo, como dCloud, donde además de beneficiar al cliente con la ventaja de obtener escalabilidad ilimitada, triplicar la capacidad de computo, eliminar la necesidad de tener espacios físicos, tener que administrar físicamente esos servidores, ahorrar hasta 80% versus compras normales en IT, podrá contar con un equipo experto en seguridad que lo apoyara en el momento preciso ante cualquier emergencia o vulnerabilidad.



Finalmente, está el concepto de la Nube Híbrida, que es una combinación de uno o varios entornos de nube pública y privada, pero que se administra como un todo sin importar si esta en dCloud, Amazon, Google, etc.



El valor de la nube hibrida, es que puedo distribuir mi información en varios lugares a la vez con el poder de administrar todo eso inteligentemente y desde un solo lugar; además brindar a toda esta infraestructura la seguridad correspondiente; caso contrario no es realmente nube hibrida, es simplemente distribución de sistemas.

¿Los niveles de seguridad pueden ser los mismos que en una nube privada?

La seguridad en la nube depende de cada empresa que decide estar en la nube, no depende de la nube en sí, porque lo que se ataca son los servidores virtuales que están dentro de la nube (sea privada o pública) y esos servidores pertenecen a cada empresa. Ahora, en la nube pública el cliente puede tener más ayuda y en tiempo real de la empresa que le está dando los servicios (dCloud) porque cuenta con expertos en seguridad dedicados a brindar atención 24/7 para atender los requerimientos.



¿Cuál es la importancia de 5G para las ciudades inteligentes?

5G será la plataforma de interconexión masiva con la mayor capacidad histórica para transmitir grandes cantidades de información con mayor velocidad y más capacidad para tener millones de dispositivos conectados al mismo tiempo.



Hoy en día hemos tenido una muestra de esto usando 4G o LTE, sin embargo, la tecnología 5G será hasta 100 veces más veloz transfiriendo datos que anteriores tecnologías, lo que cimentará el camino para poder obtener soluciones de ciudades inteligentes en las que se precisa mucho ancho de banda para vigilancia, conexión con la policía y sus ciudadanos y que los mismos puedan tener información en tiempo real, de esa misma manera poder gestionar si existen desastres naturales para mantener así, sanos y salvos a sus habitantes

¿Cuáles son las industrias más vulnerables en Bolivia para ser atacadas por ciberdelicuentes?

Todas las empresas que no cuenten con sistemas óptimos de seguridad son blanco fácil para ciberdelincuentes, eso es una realidad tanto en Bolivia como en el resto del mundo. Las empresas deben tener claro que el criminal cibernético analizará donde tiene probabilidades de ganar más y de ese listado elegirá a la empresa que este menos protegida para llevar a cabo el ataque, que sin duda alguna puede acabar con la reputación y sobre todo con la continuidad de cualquier empresa.



En DATEC contamos con la unidad de negocio dSecurity, y desde ahí proveemos a nuestros clientes los mecanismos necesarios para poder detectar ataques desde el momento en que se presentan y detenerlos antes de que puedan llevar a cabo el robo de información.

Uno de sus grandes hitos es el haber logrado trascender fronteras bolivianas, coméntenos al respecto

El año 2010 cuando conseguimos la certificación ISO, nos propusimos la visión de trascender fronteras y desde ahí venimos trabajando a lo largo nuestra historia para poder llegar a ese objetivo, finalmente el año 2018 se nos abrieron las puertas en Costa Rica, para atender las necesidades empresariales de todo Centro América; los primeros servicios que realizamos están relacionados a consultorías SAP, pero ya estamos desembarcando con el resto de soluciones ofrecidas por DATEC en el territorio boliviano.



Este 2019, DATEC cumple 20 años y ha alcanzado el liderazgo en su industria ¿Cuál ha sido la clave para lograrlo y cuál es el siguiente paso?

El cumplir 20 años y trascender fronteras han sido objetivos que gracias a Dios, hemos cumplido, pero eso no es todo, de aquí en adelante seguiremos trabajando con la misma pasión, para seguir creciendo, porque además brindar soluciones en Centro América tenemos las capacidades de llegar diferentes partes de mundo, todo depende de los objetivos que nos propongamos y de las nuevas generaciones que vienen a DATEC, pero sobre todo, de la disposición que tengamos a seguir reinventándonos para permanecer relevantes en el tiempo.



He perdido la cuenta del número de veces que nos hemos reinventado como empresa, y creo que somos un ejemplo totalmente opuesto a las compañías que se aferran a un negocio y no cambian. Puedo asegurar que nos mantendremos en una reinvención constante, tecnologizando a nuestros clientes y a las regiones donde estemos presentes.