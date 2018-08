Multimedia: estos son los autos baratos del mercado que compiten con el efecto chino

En menor o mayor medida, de forma directa o indirecta, el ‘efecto chino’, precios menores a los $us 10.000, está impulsando a las importadoras de marcas top a revisar su portafolio de costos y a apostar por unidades compactas cuyo valor oscile entre los $us 15.000 y 20.000.

Esta tendencia, que no es nueva, pero que cada año abarca a más marcas tradicionales, también es la antesala de precios y promociones que se consolidan en la feria internacional Expocruz 2018.

Johnny Mercado, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, sostuvo que en la actualidad la economía se basa en la libre oferta y demanda y que más que nunca está presente el decreto 21060, que permite el desarrollo libre de la demanda y de la oferta; además de realizar estas modificaciones de precios. Mercado sostuvo que en todo este proceso de rebaja de costos el que gana es el usuario que ahora tiene la oportunidad de comprar un vehículo 0 km, cuando hace 20 años eso era improbable.

EL DEBER realizó un recorrido por las principales importadoras de Santa Cruz para conocer cuáles son los autos de marcas tradicionales que compiten en precio con los automóviles chinos.

Los importadores en acción

Ford Fiesta- Christian Motors

Verónica Romero, responsable de marketing y publicidad de la importadora Christian Automotors S.A., indicó que los vehículos que ofrecen no compiten con los modelos chinos, al ser motorizados que ofrecen seguridad, confort y calidad. Remarcó que los modelos Ford Fiesta ($us 15.700) y el Ford Ecosport ($us 20.200) están destinados a ser el primer vehículo de una familia y del segmento joven por todas las prestaciones y tecnología que incorporan.

Conoce en este video el modelo Ford Fiesta:

Volkswagen Gol HB- Hansa

Alfonso Sosa, gerente comercial de departamento automotriz de Hansa, sostuvo que los modelos Volkswagen Gol HB ($us 15.900), Gol Sedán, Fox y Saveiro se encuentran entre los $us 15.000 y los $us 20.000.

Sobre la presencia china, Sosa puntualizó que Volkswagen es líder mundial en ventas y se destaca por fabricar vehículos con tecnología alemana de punta, calidad constructiva, elevados estándares de seguridad activa y pasiva y motores muy eficientes.C

Conoce en este video el modelo Volkswagen Gol HB.

Suzuki Alto 800- Imcruz

Mientras Esteban Soruco, gerente automotriz de Imcruz, sostuvo que la competencia siempre es buena y que los motiva a mejorar permanentemente. “El mercado automotriz en el país es cada vez más demandante, siendo necesario adaptarse a esta conducta y poder presentarles a los clientes diversidad de opciones con el objetivo de satisfacer sus necesidades”, dijo Soruco.

Por ello, la línea Suzuki modelo 2019 ofrece vehículos desde $us 9.090 (Suzuki Alto) hasta los $us 15.990 (Suzuki Baleno).

Conoce en este video el modelo Suzuki Alto 800:

Mazda 2 Sedán- Imcruz

En cuanto al público al que apuestan Soruco señaló que apuntan a familias numerosas, por ello tienen vehículos hasta con tres filas de asientos, pero también cuentan con opciones atractivas para los jóvenes, millennials, parejas recién casadas e incluso adultos mayores, que también forman parte de los segmentos a los cuales apuntan con cada una de las marcas y modelos.

Una de las opciones para estos sectores puede ser el Mazda 2 Sedán, ofertado en $us 17.900. Puede conocerlo en este video:

Renault Sandero- Imcruz

Otro vehículo que también entra en esta oferta es el Sandero de la marca Renault, que está en el mercado en el precio de $us 15.500. Conozca este automóvil en este video:

Chevrolet Smart- Imcruz

La oferta de Chevrolet es un automóvil modelo 2019 que tiene un precio de $us 13.900. Te lo mostramos en este video:

Hyundai Eon- Carmax SRL

Rosario Villavicencio, jefe de ventas de Carmax SRL, que importa la marca Hyundai, indicó que cuentan con unidades desde $us 10.900 (automóvil Eon).

En cuanto a la competencia china Villavicencio aseguró que al tener como opción, unidades que además de tener características singulares de excelente calidad, como el Eon (vehículo de 814 cc.) o la vagoneta Creta desde $us 19.900 considera que han sobrepasado sus propias metas y están en buena posición para hacer frente a la oferta del dragón asiático.

Según Villavicencio, Carmax apunta a la clase media alta, que requiere transportarse en vehículo propio. “A ese mercado apuntamos, dado que por todas las características que tienen nuestras unidades, somos los más buscados, considerando que tenemos en cada uno de nuestros modelos la capacidad de responder a las necesidades de los clientes, con unidades, económicas, compactas y modernas”, precisó Villavicencio.

Conoce el Hyundai EON en este video:

Nissan March- Nibol

Adolfo Áñez, gerente de marca Nissan, importada y comercializada por la compañía Nibol, sostuvo que para la empresa no es una preocupación la presencia de vehículos chinos y menos los precios en los que se comercializan debido a que cuentan con motorizados de alta calidad como el March, que está en $us 15.500, el Versa que se vende desde los $us 16.900 o el nuevo Kicks que se ofrece desde los $us 20.900.

Áñez sostuvo que al público que apuntan es aquel que busca su segundo vehículo y que ya tiene la experiencia de haber conocido la calidad de un Nissan.

Conoce el Nissan March en este video:

Toyoya Agya

Carlos Omoya, responsable de la marca Toyota en Toyosa, indicó que en primera instancia los cambios en el tablero de las cotizaciones son para hacer frente a la oferta china, pero que también la empresa con su marca insignia (Toyota) busca entrar al mercado de los autos compactos y económicos.

“Este mercado ha crecido durante el último año, la tendencia de consumidores de vehículos con estas características se desarrolló mucho y está acaparando el mercado hoy por hoy”, precisó Omoya.

El ejecutivo sostuvo que para captar nuevos clientes y pelear palmo a palmo el mercado con las marcha chinas, para la Expocruz 2018 presentarán el Toyota Agya, que a su criterio es el Toyota más económico en la historia, pues tendrá un precio desde los $us 14.400.

Reportaje: Juan Carlos Salinas

Producción Multimedia: Christopher André