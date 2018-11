Los correos de los sobornos, el caso Lava Jato en Bolivia

Susana Rivero es diputada y presidenta de la comisión que investiga el pago de sobornos de empresas brasileñas a funcionarios bolivianos. Esta instancia indagó a 179 personas y pidió a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) cruzar datos de estos servidores y así verificar si existen irregularidades en sus cuentas bancarias.

“La Asamblea Legislativa Plurinacional nos instruyó hacer una investigación completa para detectar si es que había indicios de soborno en las carreteras que han construido las empresas brasileñas en Bolivia y si el Lava Jato llegó a Bolivia. Ambas situaciones están confirmadas”, adelanta Rivero.

Sobre si estos sobornos se efectuaron en la gestión de Morales, la legisladora sostiene que los pagos, según la investigación brasileña, se efectuaron entre 2004 y 2008 y apunta a tres funcionarios que habrían recibido los pagos. Las gestiones están en etapa de indagación, remarca.

“Los pagos que figuran en el informe brasileño van desde 2004 hasta 2008 y la comisión investiga las tres iniciales que sobresalen en los informes de la Policía Federal de Brasil”, detalla Rivero.

La legisladora informa que la investigación, en su primera etapa, indagó la gestión de Mesa, quien ya presentó su descargo. Pero también se solicitó la versión de Rodríguez Veltzé, quien mandó su postura a la instancia legislativa. Sobre la gestión de Morales, Rivero insiste que la comisión también investiga a funcionarios del actual jefe de Estado, tomando en cuenta que los documentos brasileños llegan hasta el año 2008.

Mesa promulgó cuatro decretos para garantizar la construcción de los tramos Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción, que forman parte de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez. El primer decreto se firmó el 20 de agosto de 2004 y el segundo, el 15 de octubre de esa misma gestión. Ambas normativas instruían al Servicio Nacional de Caminos (SNC) licitar y suscribir el contrato para la construcción y supervisión de los tramos con financiamiento del 80% provisto por las empresas proponentes y el 20%, que debía ser gestionado por el entonces Ministerio de Hacienda.

El tercer decreto, del 18 de enero de 2004, y el cuarto, del 1 de febrero de 2004, aceptaban las condiciones de financiamiento de los proponentes y autorizaban al SNC proseguir con el proceso de licitación. El 27 de enero y el 14 de marzo de 2005 se firmaron los contratos para la construcción del tramo Roboré-El Carmen con el consorcio Camargo Correa.

El abogado de Mesa, Carlos Alarcón, explica que ambos contratos contaban con el 80% de financiamiento del PROEX-Banco de Brasil, pero no del 20% de aporte local, por lo que se incluyó una cláusula de condición suspensiva, es decir que no podía ejecutarse y los trabajos no podían empezar hasta que el Estado obtuviera esos recursos y depositara la garantía respectiva.

Alarcón aclara que no fue posible conseguir el financiamiento local para cumplir con el 20% de la contraparte, por la que los contratos no entraron en vigencia. “De acuerdo con los documentos existentes de la investigación que hizo la Policía de Brasil, todos los sobornos registrados documentalmente corresponden al periodo que va del 19 de septiembre de 2005 al 20 de agosto de 2008, durante las gestiones de los presidentes (Eduardo) Rodríguez Veltzé y (Evo) Morales”, dice el jurista.

Alarcón puntualiza que el documento de la Policía de Brasil refiere que el 20 de marzo de 2008 se consolidó el pago de la cuota 16 de un soborno de 18.750 dólares a C. Morales.

El mismo documento indica que el 18 de agosto de 2008 marca el pago a C.M. de las cuotas 17 a 24 por un monto total de 150.000 dólares, que divididas dan la suma de 18.750 dólares cada una de manera exacta.

La comisión indaga las tres iniciales y las tres gestiones.