Flora y fauna del Jardín Botánico, bajo amenaza por una sede social

No tienen en su poder la ficha ambiental, aunque dicen que ya está en proceso y argumentan que eso no impide que se ejecuten obras. “Tenemos el plano aprobado en Cotoca, registro catastral, inscripción a derechos reales, pago de impuestos, posesión y uso”, destacó Zirpolo y acotó: "No estamos cerrados a ninguna negociación, pero nadie se ha acercado para conversar".

Desde la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación, encargada de brindar la ficha ambiental explicaron que no se ha emitido ninguna autorización, tampoco conocen que se hayan presentado documentos para su trámite y confirman que, debido a que se encuentra en un área protegida, este documento es imprescindible para permitir la construcción.