El fuego fue implacable: crónica de la tragedia en la Chiquitania

Una de las mayores tragedias ecológicas de los últimos años en el país tuvo lugar en la región chiquitana y en el pantanal boliviano. Casi 4 millones de hectáreas fueron consumidas por los incendios que sucedieron entre julio y octubre en el departamento cruceño.

La emergencia también puso en peligro reservas naturales como Tucabaca, Otuquis, el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y Ñembi Guasu, lugares en los que al menos 500 especies de fauna y unas 1.200 especies de flora se vieron seriamente amenazadas.

Hoy la situación es distinta, las lluvias caídas el pasado fin de semana (4, 5 y 6 de octubre) en el departamento terminaron por apagar las llamas contra las que lucharon las Fuerzas Armadas, Policía, Bomberos, brigadistas y voluntarios, además de representantes de 196 instituciones y organizaciones de entre 15 países que se movilizaron ante los incendios.

La mitigación del fuego estuvo cerca de coincidir con la realización de un Cabildo convocado por la Asamblea de la Cruceñidad que fue motivada por la catástrofe medioambiental ocurrida en la Chiquitania.

Diversos actores pedían a Evo Morales que declare Desastre Nacional para permitir la ayuda internacional, algo que al final no ocurrió, decisión que fue apoyada, según dijeron ministros de Estado y otras autoridades de Gobierno, en que era algo que no correspondía porque el Estado estaba en capacidad de responder a la situación.

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, inclusó llegó a decir que "no es capricho, soberbia el no declarar desastre nacional", pues no la emergencia no estaba desbordada ni económica, ni técnicamente.

LOS INCENDIOS SE COBRARON VIDAS

El 7 de septiembre falleció Pablo Miguel Suárez Núñez, de 34 años, bombero voluntario que había viajado desde La Paz para colaborar con las labores en Santa Cruz.

El sábado 14 de septiembre fallecieron los bomberos Dylan Vega, Renzo Flores ambos de Santa Cruz y José Elmar Roca Núñez de San Ignacio de Velasco, ahogados en una laguna en la propiedad Campeche, se encontraban en descanso.

En Santa Cruz la Gobernación decretó duelo departamental y realizó un homenaje póstumo.