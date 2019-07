ESPECIAL | Las dos caras del capo de la droga de México que se escondió en Bolivia

_¿Você mora onde?

_Eu morava em Guadalajara, mas ultimamente morava na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. Passei dois anos lá.

En el video de 35 minutos con 56 segundos del 28 de agosto de 2018 se ve a José González con el típico pelo corto de presidiario, han pasado ocho meses desde su captura y con su libertad también se fue su espesa y negra cabellera. En el polo celeste que viste está escrito: “Prisionero 70”. A diferencia de su primera audiencia, esta vez no logra hacer ni un solo ademán, no porque no quiera, sus manos están enmanilladas al espaldar de la silla. Lo flanquea un policía armado y su abogado Oliveira Júnior.

Ya no chapurrea el portugués, lo pronuncia y entiende al punto de que muy pocas veces se vale de la traductora que le ha proveído la Justicia Federal de Río Grande del Norte para que responda a la solicitud de extradición de Estados Unidos, país que lo acusa de conspiración para distribuir varias toneladas de cocaína, para su importación y distribución.

_ Entonces, ¿usted vivía clandestinamente con un nombre falso?

_ Yo quería vivir en una ciudad con tranquilidad, en otro país donde nadie me conociera para que nadie me nombrara los datos falsos que las personas hablan.

En Bolivia, el tercer productor de coca del mundo, su deseo se cumplió. El capo de la droga por el que Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares se ocultó en la piel de Jafett Arias Becerra, un próspero ganadero mexicano impulsor de la alta calidad genética cebuina. Así, el 30 de septiembre de 2015, después de hacer escala en Lima, Perú, puso los pies por primera vez en Santa Cruz de la Sierra.

De los nueve departamentos de este país, eligió al de mayor despegue económico. Es posible que haya visto ciertas similitudes con Guadalajara -capital del estado de Jalisco y dónde se había establecido en la última década-, tanto en el crecimiento económico como en el poblacional, así como en el clima cálido. Además, Santa Cruz comparte frontera con Brasil y Paraguay. También es vecino del Trópico de Cochabamba, donde –según datos de la ONUDC– se produjo en 2017 el 34% de coca del país.

Y para alguien que busca insertarse en la estructura ganadera, este departamento también es la mejor opción. En 2012, según Fegasacruz, ya concentraba el 50% del hato ganadero del país y en la capital cruceña, están establecidas las sedes de las instituciones ganaderas más respetadas del país.

_ Según un documento de la Policía americana, el señor participó en una organización criminal identificada como DTO, ¿usted sabe qué significa eso?

_ No, no sé qué significa eso.

_ También, de acuerdo con la Policía americana, el señor tenía junto con otras personas coordinado el transporte de un cargamento de cocaína el 20 de agosto de 2007. Eran 270 kilos de cocaína.

_ Es mentira. Yo no participé en nada de eso.

‘La Chepa’ le repite una y otra vez al juez que no tiene idea de por qué ha sido aprehendido, que no es narcotraficante como su hermano y que el pasaporte con el que ingresó a Bolivia lo obtuvo por la vía legal, que de falso solo tenía la identidad y el mes de nacimiento, porque en realidad llegó a este mundo el 18 de octubre de 1975 y no el 18 de mayo de 1975.

Acceder a una identidad falsa en México no es cosa del otro mundo, más cuando se cuenta con la colaboración de funcionarios públicos corruptos. Alejandro Hope, analista de seguridad de este país, explica que se trata de un mercado ilícito que “opera con complicidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de funcionarios de la secretaría”.

Ese documento oficial se convirtió en la carta blanca para que González Valencia se mueva sin ningún tipo de complicación en Bolivia. Los pasos que dio para legalizar su permanencia se los conoce por la información que dio el Ministerio de Gobierno, Migración y el Servicio General de Identificación Personal (Segip) luego de que estallara el escándalo de que Brasil había atrapado al líder de un peligroso cartel de México, que vivía en Bolivia con una identidad falsa.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, y Migración (a través de un comunicado) fueron quienes detallaron que el capo de la droga obtuvo de Migración dos certificaciones de residencia temporal. La primera de un año y la segunda de dos años, desde el 22 de marzo de 2017 hasta el 22 de marzo de 2019, después de haber acreditado un trabajo y no tener notificación de antecedentes en Interpol. Romero también dijo que el siguiente documento auténtico al que accedió fue la cédula de extranjero, extendida por el Segip.

El ministro intentó acallar las críticas justificando que la identidad falsa era una responsabilidad del estado mexicano y no una falencia en los controles migratorios del país. Incluso, el entonces responsable de Migración en Santa Cruz, Henry Baldelomar, sostuvo que no es trabajo de esa entidad estatal verificar la identidad del individuo sino la legalidad del documento a través de una serie de criterios y características del pasaporte, pero que no se hace un cruce de información con el país de origen. “La falla inicial estuvo en México, en la debilidad del control de su documento de identidad”, agregó.

Con ese panorama boliviano, González Valencia no encontró obstáculos para dar el siguiente paso.