DATEC TECNOLOGIZA TU MUNDO

“Empresa que no incorpore tecnología será desplazada”

¿La misión de Datec dice: “Tecnologizar a nuestros clientes y nuestro país”. ¿Cómo están trabajando para lograrlo?

Desde la fundación de Datec en 1999, hemos trabajado con el fin de cumplir nuestra misión. Comenzamos siendo mayoristas, posteriormente (2004) nace la División Corporativa en Alianza con IBM y Lenovo, de ahí en adelante se producen cambios transcendentales para nosotros, creamos el departamento de Servicios y Proyectos, la división de Desarrollo de Negocios de la mano de SAP, incorporamos nuevas marcas, lanzamos la primera Nube boliviana dCloud; en fin, siempre hemos sido punta de lanza para traer la mejor tecnología que haga a nuestros clientes entidades más eficientes y hacer que nuestro país vaya acortando la brecha tecnológica con el resto del mundo.



¿Por qué las marcas eligen a Datec como Partner?

Estos 20 años de trabajo nos han permitido posicionarnos en Bolivia como la empresa número 1 de Tecnología, además, tenemos lazos afianzados con las empresas más importantes del sector Financiero, Banca, Telecomunicaciones y Petróleo; entonces, cuando una marca quiere iniciar operaciones en el país y averigua entre los mismos clientes u otras marcas con quien deben trabajar; naturalmente mencionan a Datec.



¿Anteriormente lanzaron su servicio de computación en la nube (dCloud), ¿Cómo reaccionó el mercado Boliviano?

Al inicio se notó un poco de precaución porque no se conocía el servicio, o tal vez no se pensaba que una firma boliviana podía competir con empresas como Amazon, Microsoft o IBM en la provisión de servicios en la Nube.

Posteriormente el mercado comenzó a reaccionar positivamente, es más, irónicamente reaccionó de manera inversa a la que habíamos pensado; teníamos en mente que las empresas que más demandarían soluciones en la Nube serían la pequeña o mediana empresa ya que internamente no tienen todas las prestaciones de IT; sin embargo, fueron las corporaciones más grandes que apostaron por esta tendencia, logrando ahorrar hasta un 30% versus sus compras habituales en IT.



¿Cuáles son los beneficios inmediatos de dCloud?

Principalmente, el ahorro que puede llegar desde un 30% a 80% duplicando y hasta triplicando su capacidad de computo; así mismo, mayor facilidad y rapidez en la implementación y uso de aplicaciones, software empresariales, entre otros; que se ven reflejadas en mayor conectividad, productividad, portabilidad y eficiencia en el desarrollo de tareas cotidianas.



¿Cuál es el siguiente paso de Datec con dCloud?

Crear más servicios de valor agregado, por ejemplo, recientemente lanzamos el servicio dCloud Collaboration Service en alianza con Avaya, donde nuestra oferta de valor consiste que el cliente consiga ahorrar dinero con algo más que Telefonía IP, es decir: servicios de video conferencia, telefonía, integración con centrales ya existentes para convertirlas en IP, chat corporativo, contact center, y lo más importante, tendrá acceso a una solución escalable y económicamente accesible para cada proyecto que tenga.

¿Hemos escuchado que hablan sobre el COSTO TOTAL DE PROPIEDAD (TCO), ¿Por qué es importante este análisis?

Porque queremos que nuestros clientes analicen el TCO de sus soluciones y hagan sus comparaciones con otros oferentes desde ese punto de vista. Cuando hacen este análisis, queda demostrado que no hay en Bolivia otra empresa como Datec, que salvaguarde la inversión que cada cliente realiza en IT.

Somos los únicos que nos preocupamos por hacer que cada dólar asignado en IT impacte positivamente en la eficiencia y rentabilidad de las empresas.

¿Qué hace Datec para que sus clientes inviertan en IT sin destinar todo su capital?

Brindarles la facilidad que todas sus inversiones en IT sea Por Servicio (As a Service), dicho de otra manera, que no tengan que comprarlo y activarlo.

Al decir todo Por Servicio, nos referimos a Servicios en la Nube con Centrales Gestionadas, Backup o Seguridad; otra opción es el Outsourcing de Impresión, en el cual nosotros instalamos todos los equipos, el tóner, papel y toda la tecnología que se necesite de acuerdo al volumen de impresión que cada cliente realiza. En este escenario hemos tenido clientes que han conseguido ahorrar desde 25% hasta un 40% en sus costos de impresión.

Otro ejemplo de servicio viene por medio de dRENTING, recientemente nuestro cliente de la industria televisiva, hizo una renovación de tecnología completa, tanto en estaciones de trabajo, servidores, storage y todo lo que necesitaba para las exigencias de su negocio.

¿dRENTING?… ¿Qué es y cuáles son sus beneficios?

Es un servicio de arrendamiento operativo financiero que provee únicamente Datec en Bolivia y da muchas ventajas, por ejemplo, nuestro cliente puede tener su solución tecnológica por operación y no por capitales y a lo largo del tiempo puede decidir si realiza un pago adicional para quedárselo o si al cabo de su contrato renueva su equipamiento con versiones actuales y mantenerse con la misma mensualidad.

En este modelo un cliente se puede ahorrar hasta un 30% contra compras normales en IT.

Se habla mucho de Business Intelligence (BI), ¿cuál su impacto real?

BI es la evolución de la organización que dependía de reportes, a un negocio más dinámico, con tableros, indicadores, mejoramiento de las gestiones del balanced scorecard, etc. Ese dinamismo ha sido muy productivo para las empresas a lo largo del tiempo hasta que viene todo lo que es Redes Sociales y la globalización.

¿Qué sucede con BI después del impacto de las Redes Sociales (RRSS)?

Aparece la migración a lo que hoy conocemos como Analítica que tiene componentes de BI pero también de investigación de mercados, RRSS y seguimiento web. Analítica viene a mirar todo ese entorno y ya no solo Data Estructurada en base de datos sino también empieza a estudiar Data No Estructurada.

En resumen, hoy día la Analítica tiene un campo de acción mucho más amplio de lo que era BI y es donde las empresas deben apuntar todos sus esfuerzos, como manera de mantener sus ventajas competitivas y asegurando la sostenibilidad de sus organizaciones.

¿Qué es la Inteligencia Artificial (IA)?

IA es el conocimiento puesto en una maquina como WATSON de IBM o Leonardo de SAP, obviamente no son solo maquinas en términos de fierro, sino que han sido programadas para simular el proceso de pensamiento, raciocinio y la lógica que tenemos como seres humanos, pero que necesitan aprender y/o programarse de acuerdo a parámetros establecidos.

¿La IA eliminará fuentes laborales?

Todo lo que es Tecnología provoca ese temor, y sí, es posible que algunos puestos operativos o repetitivos puedan verse afectados; sin embargo, así como la Tecnología quita algunas fuentes de trabajo crea otras; entonces, el humano está en la obligación de aprender y adaptarse al nuevo entorno, tanto personal como profesionalmente, de otra forma será desplazado.

En cuanto a Sistemas de Seguridad Informática, ¿Qué hace Datec al respecto y porqué es tan importante este tema?

Vivimos en un mundo hiperconectado y es probable que un Hacker se encuentre al otro lado del planeta, dañando a partir ese lugar, desde la reputación de una empresa hasta cometer robos millonarios. Este panorama lleva a Datec a crear la “División de Seguridad de la Información” y uno de los productos de esta división es la “Provisión de Servicios de Seguridad Gestionados” a través del “Security Operation Center” (SOC). El propósito del SOC es proteger la información de las empresas bolivianas, su imagen y su dinero, a través de procesos, tecnología de punta y personal experto para dar respuestas inmediatas a clientes que enfrentan incidentes de seguridad.

Este año traen la 2da versión de Datec Innova, ¿Cuáles serán las novedades?

Con el objetivo de seguir cumpliendo nuestra misión “Tecnologizar a nuestros clientes y nuestro país”, traemos la 2da. versión de Datec Innova donde los focos son: Inteligencia Artificial, Nubes Hibridas/Privadas/Publicas, Blockchain, Seguridad de la Información, aspectos fundamentales de Transformación Digital, entre otros temas crucialmente importantes para las empresas que quieren seguir progresando y mantener ventajas competitivas ante su competencia; así mismo, alcanzar un nivel de competitividad global, y no solo porque las empresas bolivianas quieran salir al mercado externo, sino porque empresas principalmente de países sudamericanos, están estableciendo operaciones en Bolivia; por lo tanto, la competencia no es más entre nosotros; nuestro nuevo entorno es mínimamente Latinoamérica y la compañía que no esté preparada para competir en ese contexto, estará en problemas.