Activistas ciudadanos no dan tregua al Gobierno Municipal. Este jueves volvieron a tomar la plaza 24 de Septiembre -donde la Alcaldía organiza la retreta municipal, a la que asisten las principales autoridades del municipio- para exigir mayor presupuesto a la cultura.

A través de una convocatoria en redes sociales, un grupo de ciudadanos se acercó a la zona en la que estaban el alcalde Percy Fernández y la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa. Portando pancartas, en las que además de pedir más apoyo a la cultura, criticaron los gastos (en bandas para los ediles) que hizo el municipio y que causaron polémica en los últimos días.

"Las sonrisas cínicas no le sirven a la cultura", "yo quiero banda", "con la plata de las bandas, se puedo haber comprado un dron. No, mejor no", "Sosa, tu alcalde manejaba el basurero antes de que llegues" y "retreta no es cultura", son algunos de los mensajes que se leía en las pancartas.

Sin embargo, esos letreros no pudieron ser vistos por las autoridades. Cuando los manifestantes se acercaron a donde estaban, funcionarios del municipio levantaron una pancarta grande para evitar que sean vistos por el alcalde y la presidenta del Concejo. También subieron el volumen de la música para que no se escuche su protesta.

Mira este video de lo que pasó en el centro cruceño:

En los últimos días se conoció que en ocho meses, el municipio compró 60 bandas protocolares para 22 concejales, por el precio de 1.400 bolivianos cada una cuando en el mercado se cotizan en Bs 250. La explicación que dio el Concejo Municipal, de que 35 de esas bandas fueron devueltas, fue una de las razones por las que activistas acudieron a la plaza con telas que representan bandas y pancartas que hacían alusión a esta adquisición.

Mira algunas imágenes:

Protesta ciudadana en la retreta municipal | Foto: Javier Méndez

Protesta ciudadana en la retreta municipal | Foto: Javier Méndez