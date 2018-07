"Retreta no es cultura", le gritan a Percy en la 24

La retreta de este jueves, que acostumbra repetir semanalmente la Alcaldía cruceña, fue diferente a las anteriores porque se le juntaron una serie de protestas. Además de la de los trabajadores despedidos en los últimos días, un grupo de ciudadanos con pancartas en mano y gritando a coro: "Retreta no es cultura", intentó acercarse al frontis del edificio de la Alcaldía para que el alcalde Percy Fernández, que asistía al acto junto a otros funcionarios municipales, los escuchara, pero simplemente fue 'misión imposible'.

El férreo anillo de gendarmes y de funcionarios municipales que, según explica Federico Morón, que estuvo en la protesta y que, además la transmitió en tiempo real en Facebook; se dieron modos para que a Percy le fuera imposible ver al grupo de ciudadanos.

Federico afirma que no es la primera vez que llevan las demandas ciudadanas a las ya tradicionales retretas, con la esperanza de que el alcalde los escuche. "En esta nueva protesta decidimos llevar el tema de transparencia y de cultura , principalmente los Bs 100 millones que, supuestamente, dice 'la alcaldesa' (Angélica Sosa, presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz) se gastó en cultura cuando se sabe que no hubo una bienal y que no hay presupuesto, que se lo gastan en otras cosas", explicó.

Pese a haber sido repelidos por los guardias, Morón ratificó que este procedimiento está lejos de amilanar a la ciudadanía. "El próximo jueves vamos a estar de nuevo (en la retreta)", confirmó a tiempo de invitar a la población a sumarse, así como a las plataformas ciudadanas que defienden el 21F. "No se puede pedir arriba (Gobierno central) que se respete la decisión del pueblo cuando en casa nos están robando a mansalva", les dijo.

El pasado martes, la presidenta del Concejo municipal, Angélica Sosa , respondió a los reclamos en su discurso en el acto de iza de la bandera cruceña en el Comité Pro Santa Cruz, por los 154 años de creación de la verde, blanco y verde. “El presupuesto para cultura jamás se disminuye (…). La cultura en Santa Cruz supera los 100 millones de bolivianos anuales, es absolutamente desarrollo humano, la cultura en Santa Cruz no para”, afirmó.

A su vez, en anteriores publicaciones realizadas por esta casa periodística , artistas como Carolina Sanjinés, premio municipal de escultura 2017; Magenta Murillo, tallerista y además jurado del mismo premio, y Yefrin Acuña, premio jóvenes creadores con mención en escultura 2017, hicieron público el 18 de julio el reclamo para que la oficina de la Alcaldía les cancele lo que les adeuda con el Presupuesto Operativo Anual (POA) del año pasado.

También Grisel Berlioz, directora municipal de Cultura, se refirió al tema. Confirmó el recorte de recursos , pero dio su justificación. “El Ejecutivo dio como prioridad el tema de reordenamiento de la ciudad, específicamente de los mercados. Tuvimos un recorte antes de tiempo, no pudimos entrar con nuestras carpetas y fuimos arrastrando deudas. Las deudas podían pagarse en febrero y marzo, pero vino un cambio en la estructura del gobierno municipal en mayo, y nos está atrasando, no solo a cultura, a todos, porque hay estructuras nuevas, se eliminaron secretarías, todavía no han migrado los fondos y ahora el departamento legal está mucho más estricto, lo que me parece excelente porque las responsabilidades administrativas son delicadas”, sostuvo.