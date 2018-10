"Desde el año pasado que él me golpeaba": la denuncia de la expareja de un diputado del MAS

La mañana de este martes, Karen D.Z, expareja del diputado del MAS y presidente de la Brigada Parlamentaria, Henrry Cabrera, se hizo presente ante la Unidad de Víctimas Especiales para sentar una denuncia en contra del legislador por los supuestos delitos de maltrato físico y agresión psicológica.

La mujer, que aseguró que hace una semana rompieron su relación sentimental de tres años, declaró ante los medios que fue víctima de agresiones por parte del parlamentario desde hace un año.

"Desde el año pasado que él me golpeaba, me insultaba, no somos casados, solo convivimos, teníamos planes de casarme. Muchas veces me agredía por celos, es una persona muy celosa y manipuladora", declaró la expareja del parlamentario del oficialismo.

La denuncia fue sustentada con una serie de fotografías en la que señalaba las marcas que dejó las agresiones sufridas.

Consultado al respecto, vía telefónica, el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, negó las acusaciones y dijo que no podía dar más declaraciones porque se encontraba en La Paz y estaba entrando a una reunión.