"Camba y tradición en peligro de extinción", la declamación con la que se despide el Camba Calucha

Herland Burgos Justiniano, más conocido como el Camba Calucha, revolucionó las redes sociales este martes con su anuncio de que colgará el sombrero de saó y la declamación costumbrista regional, actividad que lo catapultó a la actividad cultural de Santa Cruz.

"Camba y tradición en peligro de extinción", así fue titulada la última declamación, que está cargada de críticas a las nuevas tendencias que la sociedad ha ido adoptando y reemplazando a las tradiciones cruceñas. Con su declamación, también llama a la reflexión.

El 'Camba Calucha', en una entrevista con EL DEBER, confesó que en Santa Cruz se hizo difícil conseguir trabajo en la declamación, ni con la tamborita que él levantó para conseguir otra fuente de ingresos que le permita sustentar a su familia.

"Llevo declamando once años, pero en vista de que no hay más trabajo para qué continuar. Yo no voy a regalar mi trabajo a nadie", apuntó al agregar que han sido reiteradas las ocasiones en las que le piden que actué gratis o que lo haga 'baratito'.

El Camba Calucha cargó además contra los supuestos responsables de la situación que lo empujó a dejar la declamación costumbrista, en pleno mes cívico. Podrás leer la entrevista completa este miércoles en la sección de Escenas de EL DEBER, pero te damos un adelanto en el siguiente video: