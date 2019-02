Warnes: logran acuerdo tras movilizaciones por obras

Los vecinos de Warnes y el alcalde Mario Cronenbold alcanzaron un acuerdo tras un diálogo de casi cuatro horas y así se espera que vuelva la calma al municipio convulsionado por movilizaciones en demanda de obras desde la semana anterior.

"Gracias a Dios se llegó a un acuerdo que es lo que siempre dije. Todas las soluciones se consiguen en una mesa de diálogo como se debió haber desde un principio", explicó el alcalde Mario Cronenbold, en conferencia de prensa.

En la cita se acordó la limpieza y mantenimiento de calles, instalaciones de alumbrado público, pavimentación de avenidas, entre otros.

Por su parte, el presidente del barrio San Antonio, Hernán Escóbar, manifestó que se hizo un documento con el compromiso del alcalde para cumplir con las obras comprometidas. “Pudimos entablar la mesa de diálogo, aceptó todos los puntos. Estamos contentos”, dijo en contacto telefónico con EL DEBER.

Entre los acuerdos, Escobar detalló licitación de obras y ejecución hasta junio. También se aceptó el desconocimiento de la representación de Control Social y levantamiento de toda denuncia contra los dirigentes que se movilizaron en los últimos días.

No obstante, Rosario Marlene Ortiz, presidenta de la Fejuve de Warnes, dijo que no está de acuerdo con el acuerdo porque no escuchó a los dirigentes de otras comunidades y protestó por el atropello de funcionarios durante las anteriores movilizaciones. La dirigente anunció una concentración para hoy en la avenida 25 de mayo de Warnes y marchar por los abusos cometidos contra los vecinos y lo que considera abandono de los barrios.

El conflicto por obras en Warnes se activó el anterior martes, cuando los vecinos del barrio San Antonio salieron a bloquear la ruta a Montero y exigían ser atendidos por el alcalde, pero la manifestación se prolongó por varios días cuando otras comunidades y sectores se sumaron.