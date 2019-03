Acusado de violación grupal: 'Voy estar aquí todo el tiempo que sea necesario, hasta salir inocente'

Uno de los cuatro procesados que está detenido preventivamente en el penal de Palmasola, Alejandro Castro Pinto, decidió hacer conocer su versión sobre lo sucedido aquella noche de diciembre en el motel Deluxe y asevera que es inocente.

_A casi tres meses del proceso, ¿cómo está ahora Alejandro Castro Pinto?

Estoy mal, es algo bastante duro estar aquí. La familia está sufriendo por algo que no hice y estar aquí solo es bastante complicado, pero lo bueno es que estoy con la conciencia limpia. Primero estuve en el PC-4 y después de la inspección ocular me trasladaron aquí, al PC-6, donde estoy solito.

_¿Qué recuerda de aquella noche, podría relatarme un poco lo que ocurrió?

Recuerdo todo, desde el principio hasta el final, como lo dije en mi declaración, me acuerdo perfectamente de todo. Fuimos al boliche, de ahí nos botaron por consumir marihuana y nos fuimos al motel, para estar tranquilos y porque nadie nos iba a molestar, eso fue lo que dijeron. Fue ahí cuando ella comenzó a convulsionar y nosotros la auxiliamos, vino un guardia, la llevamos a un hospital y nos comunicamos con su familia y luego nos fuimos.

_¿Había consumido algún tipo de droga aquella noche?

Si había consumido diferentes sustancias ilícitas y bebidas alcohólicas, pero estaba consciente, me acuerdo de todo.

_¿Estuvo todo el tiempo viendo lo que ocurría en el cuarto o en algún momento quedó afuera del mismo?

No, todo el tiempo estuvimos todos juntos.

_¿Hubo violación o presenció un hecho similar?

Por lo que yo vi no, en ningún momento y si hubiese visto no lo hubiese permitido, porque ella es mi amiga desde niña, desde los 10 años, y nunca hubiera permitido que algo así pasara.

_¿Ocurrió algo en esa habitación del motel, que justifique la acusación que ahora hay en contra de ustedes?

No, la verdad que no. No he visto nada, ni he escuchado nada sobre alguna violación.

_Sé que se declaró culpable de lesiones y pidió ir a un procedimiento abreviado, ¿mantiene esa posición?

Quería aclarar eso. Hace poco llegó mi tío, que también es abogado, y revisó el caso y luego de hablar con mi mamá, que aceptó que yo me declare culpable por la desesperación que ella siente al verme preso, se decidió que se retirará ese pedido de abreviado y voy a estar aquí todo el tiempo que sea necesario hasta salir inocente, como lo soy. Tengo nuevos abogados, por lo que hicieron mal con el pedido de abreviado.

_¿Decidió declararse culpable para que su mamá no siga sufriendo?

Claro, lo hice para que ella no siga sufriendo, pero ahora ese abreviado lo van a retirar…

_¿Ya no se declara culpable de nada?

No, ya no, en ningún momento la violé, en ningún momento la lastimé, lo único que hice fue auxiliarla y ayudarla cuando estaba convulsionando.

_¿La decisión de declararse culpable le provocó problemas con los otros imputados?

No, en ningún momento, no hubo roces, ni se molestaron, porque todos sabemos que somos inocentes y que estamos aquí, injustamente.

_¿Está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario hasta demostrar que es inocente?

Ya estamos con nuevos abogados y vamos a esperar 20 años, cien años o hasta que me muera, para demostrar mi inocencia, pese a que cada día que pasa aquí es más largo y más torturador.

_¿Qué opinión le provocó ver la carta que la joven hizo respecto a lo ocurrido?

Sí, leí su carta en el periódico y me quede sin palabras, no sé porque lo habrá hecho, si ella me conoce bien y sabe que jamás le haría nada de eso. Que ella no se sienta mal, que no fue violada.