"Cualquier sacrificio vale la pena si es para ver sonreír a mi nieto", dijo Virginia Rojas, una mujer de 59 años de edad que desde las 6:00 de ayer, jueves, llegó hasta una de las puertas de acceso a Expocruz para intentar ser la primera visitante de este año, un logro por el que la administración le concede un pase gratuito para los 10 días de la muestra ferial que se inicia hoy.

Doña Virginia luce cansada pero dice no importarle. Su nieto, Luis Alfredo Flores, un joven en silla ruedas, le manifestó su deseo de pasear con ella en la feria por lo que a pesar de su cansancio, se muestra segura de que ella será la beneficiada. La mujer vive en la radial 26 y quinto anillo, barrio Vida San Silvestre. "Armé mi tapeque (provisión de comida) en mi casa y luego me vine. Mi hija me acompaña", indicó a EL DEBER Radio.

Dice que siempre ha visto la 'Expo' por televisión y que no había tenido los recursos para pagar su entrada y todo lo que implica su transporte, pero que cuando se enteró de que daban entrada gratis a la primera persona en llegar, no dudó en "lanzarse a la feria" aunque "por si acaso me junte unos 50 bolivianos".