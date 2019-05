Violento decomiso de mercadería a ambulantes en la antigua La Ramada

Anoche se produjo un operativo en el mercado antiguo La Ramada en el que gendarmes procedieron al decomiso de enceres que utilizan vendedores ambulantes para ofertar comida rápida en la zona. Esta acción generó una respuesta violenta que dejó heridos en ambos bandos.

Herland Camacho, responsable de seguridad ciudadana del municipio, informó que son 11 los funcionarios que resultaron con golpes y que uno de ellos recibió una pedrada en la boca que le dejó serias lesiones. Dijo que se identificó a la persona (una mujer) que realizó esta agresión.

Camacho aclaró que no se atenderá el pedido de los ambulantes que piden que se les devuelva sus cosas. "La ley dice que todo lo que se decomise en los mercados no se devuelve. Si nosotros decomisamos y luego devolvemos, vuelven a persistir, así ellos hagan compromisos (de no volver a las calles)", dijo.

El operativo tuvo como finalidad despejar los espacios públicos, ocupados por vendedores de comida rápida en carritos. Durante la acción, fueron decomisados varios de estos carritos.

Indicó que, una muestra clara de que estos vendedores se rehúsan a cumplir con las normas es que 15 minutos después del operativo, 13 vendedores de comida nuevamente ocuparon el espacio público.

Antes de la rueda de prensa, los vivanderos afectados por los decomisos protestaron en las afueras de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la exterminal de buses, exigiendo la devolución de sus carritos decomisados.

Lista de funcionarios municipales heridos

-Elia Mamani Sakaka, golpe en la espalda y en el brazo sin gravedad

-Edgar Flores Mejía, inflamación del tobillo

-Flavio Pinto Saucedo, egince inflamado

-Madalena Patiño quemadura leves en los brazos

-Brayan Huallpa, golpe en la cabeza leve

-Lisbet Uarte Condori, golpe en el brazo izquierdo

-Rosa Julia Susano, golpe en cadera leve

-Jimena Máximo Aguira, golpe en pecho y la espalda, en observación

-José María Caba Ayala, pierna derecha golpe leve 3 día de baja medica

-Ricardo Coronel, pedrada que provocó cortaduras de labio y lesiones dentro de la boca.

(Imágenes del operativo. Fuente HAM)