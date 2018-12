Violación grupal a una joven genera protestas frente a la Fiscalía

Activistas de derechos humanos, grupos LGBT y de apoyo a la mujer se manifestaron este miércoles en la puerta de la Fiscalía de Santa Cruz para expresar su repudio a la violación perpetrada por cinco sujetos (uno menor de edad) contra una joven en un motel de Santa Cruz. El caso generó una ola de rechazo e indignación por la presunta obstaculización en la investigación de los familiares de los acusados y por las acusaciones contra la víctima.

“Cada vez que los padres de ellos (acusados) salen denigrándola, difamándola la vuelven a violar”, manifestó la abogada Jessica Echeverría, durante la movilización.

La madre de uno de los acusados defendió a capa y espada a su hijo indicando que el único pecado de su hijo fue drogarse, restando relevancia al caso de violación. "A la chica nadie la obligó... Era una drogadicta antigua. Lo único malo que hicieron fue esconderse para drogarse en un motel”, dijo ayer (martes) en declaraciones la prensa, luego de que concluyó la audiencia cautelar que determinó la detención preventiva de los acusados.

Además, negó que se trate de una violación y cuestionó la acusación de la Fiscalía que logró que los jóvenes vayan a Palmasola con detención preventiva. "No hay violación, no hay violación, no hay violación...dicen que es anal, solo anal...", minimizó ante los cuestionamientos de la prensa.

Respecto a la declaraciones, Echeverría expresó: “No justifique a su hijo, porque lo que hizo su hijo no se llama pecado, se llama delito y es un delito grave, se llama violación”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Héctor Arce, manifestó que por instrucción del presidente Evo Morales se constituyó en la capital cruceña para brindar apoyo y coordinar algunas acciones con la familia de la joven a fin de garantizar que la justicia sea “justa, objetiva y que todas las determinaciones e investigaciones que se lleven adelante sea en el marco del estricto derecho”.

“Quiero hacer una profunda reflexión a la sociedad boliviana, no es concebible que cinco jóvenes ultrajen y violen a una jovencita; es una situación que nunca debió ocurrir, debemos reflexionar para que estos hechos no ocurran”, expresó durante una conferencia de prensa que brindó en puertas de la clínica Figueroa, luego visitar a la víctima que aún se encuentra en terapia intensiva producto de las agresiones físicas y de la intoxicación que sufrió por cocaína y marihuana.