Vinculan con Montenegro envío de 679 kg de droga hallada en Bélgica

A siete semanas de que se desvelara el nexo de algunos jefes policiales con Pedro Montenegro Paz, buscado por narcotráfico por la justicia brasileña, ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó de que en el puerto de Amberes, Bélgica, se detectó dos cargamentos de cocaína, que suman 679,5 kg, que salieron de Santa Cruz y que estarían relacionados con la organización ‘narco’ liderada por el colombiano Enrique Villarreal Quintero y de la que formaría parte Montenegro.

Los cargamentos estaban en dos contenedores, uno de propiedad de la empresa Serfito, en el que se encontró 289,5 kilos de cocaína camuflados en 19 toneladas de madera; y el segundo contenedor, perteneciente a la empresa Soinpex, donde había 390 Kg de cocaína oculta entre 21 toneladas de madera, según explicó el jefe nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila.

Los dos dueños, aprehendidos

Según la información brindada por las autoridades, los propietarios de las dos empresas que enviaron los cargamentos son Ximena Asunta Rodríguez Franco, dueña de la transportadora Soinpex SRL y Félix Narvaez Andia, propietario de Serfito Import Export. Ambos ya están con detención preventiva en Palmasola.

En el organigrama de relacionamiento, se detalla que Ximena Rodríguez figura como tramitadora de las exportaciones de Soinpex y de Serfito, además de otras tres empresas madereras que están siendo investigadas.

Asimismo, en Concepción, se encuentra en calidad de investigada una persona cuyos apellidos tienen las iniciales S. L., que es el proveedor de madera de las empresas Soinpex y Serfito, además de ser socio de una de las otras tres empresas que están siendo investigadas.

Dávila dijo que las cinco empresas han sido intervenidas y que se han allanado ocho inmuebles y tres aserraderos.

Romero refirió que solicitó a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) realizar los controles a las empresas implicadas en el negocio de la madera en Santa Cruz, pues se cree que habría una red de monopolios de ese sector que incurren en hechos ilícitos.

Presunto nexo con Montenegro

El secuestro de los 679,5 kg de cocaína en Bélgica ha sido relacionado por las autoridades con Pedro Montenegro Paz, debido a que Ximena Rodríguez, aparece como tramitadora de las exportaciones de la empresa maderera Latin Wood, que es propiedad de la esposa del colombiano Enrique Villarreal Quintero, quien sería el jefe de la organización dedicada al narcotráfico de la que formaría parte Montenegro.

El 20 de mayo, EL DEBER reveló el testimonio de la conformación de la empresa Latin Wood que realizaba los servicios de aserradero, exportación de madera semielaborada, muebles e importación de maquinaria, además de vender a escala nacional e internacional madera y sus derivados.

De acuerdo con ese testimonio, suscrito en 2017, la firma se estableció en Santa Cruz y figuran como socios Enrique Villarreal y su esposa Nelly Patricia Granizo Muñoz, de nacionalidad ecuatoriana, además de su hermano Marcio Cornelio Granizo Muñoz, quien regentaba la empresa.

La residencia de Villarreal y de Granizo era La Paz, en las zonas de Obrajes y Achumani; mientras que el hermano de la ecuatoriana fijó su residencia en Concepción, zona de la Chiquitania.

También se pudo evidenciar que, en 2018, Latin Wood recibió una autorización de la ABT para operar en el país, permiso que venció en abril de este año.

Romero dijo que Villarreal se encuentra en Ecuador y ya se coordinó con ese país el inicio de las tareas para su captura.

Abogado de Montenegro

Sobre la supuesta vinculación de Montenegro con el cargamento de droga detectado en Bélgica, Ariel Góngora, defensor de Pedro Montenegro, señaló que las investigaciones tendrían que probar los supuestos nexos de su cliente con Villarreal y con este nuevo caso. Señaló que no tiene ninguna relación en este hecho ya que está detenido desde el 11 de mayo y que “nunca ha sido parte, miembro o dueño” de sustancias controladas pues no se lo encontró en poder de estas. También dijo que no sabía si Montenegro conoce a Villarreal.

Montenegro fue solicitado en 2015 en extradición por autoridades brasileñas que lo indagan por tráfico internacional de drogas, por ser el presunto proveedor de 1.300 kilos de droga interceptados en Brasil, en el denominado operativo ‘Monte pollino’ en 2013, que iban rumbo a Europa.