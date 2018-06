El frente frío estacionario que azotó durante una semana Santa Cruz de la Sierra, las provincias del norte y la Chiquitania desaparecerá esta tarde, pues el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronostica que por la noche ingresarán fuertes vientos del sector noroeste, con ráfagas entre 70 y 100 km/h, por lo que ha emitido una alerta roja debido a las posibles caídas de árboles y daños en las viviendas en las provincias Cordillera, Andrés Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Florida y Santistevan.

Debido al largo surazo ya hay consecuencias en la ecología, pues los vecinos de las comunidades de Hardemann y de Okinawa, en el Norte Integrado, han denunciado mortandad de peces, los cuales son acopiados para consumo humano, aunque falta analizarlos para determinar otra posible causa, como la contaminación de los ríos por abonos y agroquímicos, según la Dirección de Recursos Naturales de la Gobernación.

Más frío

La responsable del Senamhi en Santa Cruz, Cristina Chirinos, explicó que pese a los fuertes vientos las temperaturas mínimas se mantendrán en fin de semana y el lunes entre 15º C y 20º C, aunque las máximas subirán entre 26º C, en sábado, y 31º C, en lunes.

La sabiduría popular dice que para que ingrese un surazo se registran tres días de vientos, es por ello que el martes habrá descenso brusco de temperaturas, pues el mercurio marcará 9º C, como mínima, y 17º C, como máxima; con nubosidad, lloviznas y vientos del sur.

“Las bajas temperaturas se intensificarán conforme se acerque el cambio de estación, pues astronómicamente el 21 de junio comienza el invierno, y los surazos serán recurrentes”, dijo Chirinos.

La temporada de bajas temperaturas se espera que se dé entre la última semana de junio y las dos primeras semanas de julio, por lo que la pronosticadora sugirió que en esas fechas se decrete la vacación invernal para los estudiantes.

Abrigos

A mal tiempo, buena cara, pues el fuerte frío hizo florecer el negocio de la venta de prendas abrigadas en la región.

La tradicional feria de los jueves de la ropa usada, en la Villa Primero de Mayo, se vio abarrotada ayer, pues los desesperados clientes apuraban a los comerciantes para que abran nuevos fardos de prendas para escoger.

Graciela Heredia, que vive en el Plan Tres Mil, llegó a la Cumabi para comprar varias chamarras y chompas para sus cuatro hijos y algunos nietos. “Me gustan estas prendas, por lo durables que son y porque abrigan bien, la ropa nacional es bonita, pero la costura es pésima, solo dura un invierno”, anotó.



El comerciante Roberto Retamozo estaba alegre porque su ropa se vendía como pan caliente. “Las chamarras de primera calidad llegan a costar Bs 90, pero también hay ropa en liquidación en Bs 20, todo se vende hoy”, refirió.

A pocas cuadras está instalada una de las dos ferias de invierno que autorizó la Alcaldía, en el quinto anillo y avenida Tres Pasos al Frente, donde la paceña Eulalia Apaza ofrece chamarras y buzos entre Bs 50 y 90, y chompas y conjuntos infantiles entre Bs 30 y 50.

“Esta semana nos ha ido bien, esperemos que siga la racha”, anotó Apaza.

Daño ambiental



Yandery Kempff, directora de Recursos Naturales de la Gobernación, informó que las bajas temperaturas, de 10º C, con sensación térmica de 5º C, habrían provocado la muerte de gran cantidad de peces en los arroyos del norte.

“Estamos cruzando información con los municipios afectados y con los datos del Senamhi para asegurar que la causa del desastre ambiental haya sido las bajas temperaturas, o fue por alguna contaminación”, anotó.

En julio de 2010 hubo una mortandad de peces debido al intenso frío, que afectó a los ríos Ichilo, Yapacaní, Grande y Piraí, y a la laguna Isireri de San Ignacio de Moxos, en Beni.

