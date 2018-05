Video de Percy a gremiales: "Son una peste" , se hace viral

Un video en el que se ve al alcalde cruceño, Percy Fernández, referirse al sector gremial como "estúpidos" y "vándalos" ha comenzado a circular en las redes sociales y rápidamente se ha hecho viral en una semana en la que se ha tenido una reyerta entre los comerciantes con funcionarios del municipio y la Policía que derivó en más de 10 detenidos (anoche fueron liberados), más de una veintena de heridos, entre ellos una persona que perdió un ojo, y dos leyes que ponen en cuarentena la zona de La Ramada, en la avenida Grigotá para acelerar el proceso de traslado.

"Lo de ayer es indigno (por el lunes), ya nos vamos a vengar, no puede ser, y sabe por qué, porque son unos estúpidos, a quien se le ocurre hacer el despelote que han hecho. Esas mala crianzas tienen que ser castigadas", se escucha decir al burgomaestre en las imágenes.



"Ya no los vamos a llamar gremiales, vándalos, son vándalos, qué habrán creído los tipos, que ellos son la ley, o será que no piensan en esas cosas, o también puede ser, deficiencia (...) ya no los quiero nombrar más, son una peste, me caigo, que tipos más tontos, pero ya se acabaron, vamos a procurar no darle más pelota a los famosos gremiales en este pueblo", dijo. (puedes ver el video a continuación)