Es sábado por la tarde, un grupo de colegiales está en el aula, en lugar de cuadernos hay tijeras, bastidores, recipientes con agua, peines... música de fondo y algunos snacks para picar. Son 40 estudiantes, 38 chicas y dos varones, todos voluntarios que están trenzando cabello. Si son constantes, van a terminar dentro de tres meses. ¿Para qué? Para armar cada uno una peluca con los mechones de cinco donantes, de por lo menos 20 centímetros por madeja.

No es por puntos, es por satisfacción propia. Daniela Lozano y Nadia Vaca Díez salen bachilleres este año del colegio Franco Boliviano y en plena época en que las chicas de su edad están concentradas en qué vestido elegir para la fiesta de graduación, ellas idearon la iniciativa y con sus compañeros están trenzando cabellos para armar pelucas que van a devolver la sonrisa a quienes están librando la batalla contra el cáncer y han dejado de reconocerse frente al espejo.

Claro que les interesa tener un lindo traje para la fiesta, pero eso no ocupa todo su mundo. Su labor altruista arrancó el fin de semana pasado, el cabello ya se está agotando y por eso el domingo 16 en el comedor del colegio, de 10:00 a 17:00, habrá estilistas de Intercoiffure que se brindaron para cortar el cabello de los voluntarios que acudan a donar.

Un testimonio de vida

“Para mí es una gran satisfacción, yo pasé por eso, tuve cáncer y sé lo que es para una mujer perder el cabello, que es parte de uno. Me llena mucho de alegría poder hacer esto junto a mi compañera Nadia y ayudar a gente que lo necesita”. Daniela todavía tiene cara de adolescente y su melena ya le llega al cuello. “Yo usé peluca, mi mamá me dijo ‘te vamos a hacer una’, pero yo la tenía por ahí... no me la puse hasta que se acabaron las ‘quimio’; cuando terminé las ocho como que ya se notaba (la ausencia de cabello), así que me lo rapé nomás y me puse la peluca”.

“Te veías muy sexi”, le dice Nadia, y luego ambas se ríen. El susto y la incertidumbre ya pasaron. Daniela tuvo ocho sesiones de quimioterapia, dos por mes para derrotar el linfoma de Hodking, un cáncer del tejido linfático. Este tejido está en los ganglios linfáticos, el bazo, el hígado, la médula ósea y otros sitios.

Su cuello tiene ahora una minúscula cicatriz en el lado izquierdo, como prueba de lo que vivió cuando pasaba sus días en casa, conversando más con su única hermana, leyendo los mensajes de personas que ni habría imaginado que aparecerían para darle su apoyo moral, o acurrucándose en la cama al lado de sus padres en las noches en que el insomnio atacaba.

Daniela habla con madurez de lo que vivió antes y después de necesitar peluca.

Los golpes fuertes a uno lo hacen madurar... ¿dirías que has cambiado? “El cáncer me hizo ver qué cosas son realmente importantes. También te das cuenta de quiénes son tus amigos de verdad, por ejemplo, me habló una chica por WhatsApp a la que ni conocía, dándome su apoyo, mientras que hubo gente a la que veía todos los días que ni se me acercó, cosas así me pasaron”.

El cáncer es una cobarde enfermedad que no da la cara, que destruye economías y que reta al cuerpo, pero así como aparece, trae consigo regalos inesperados. “En mi caso, como familia, nos acercó más”.

Mientras Daniela y Nadia hacen planes para estudiar en el exterior y buscan becas para conseguirlo, su plan de regalar pelucas a las luchadoras del Hospital Oncológico sigue viento en popa.

Fátima Ramírez, otra de las colegialas que regala su tiempo en la confección de pelucas, dice que se siente contenta de ser parte de esta noble causa. Mariana Antelo, que también es parte, ya no ve la hora de ver la cara de felicidad de aquella mujer o niña a la que le toque entregarle su peluca; esa felicidad no tendrá precio.