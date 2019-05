Vecinos solicitarán el predio quese quiere otorgar a los mañaneros

No quieren saber de más comerciantes a su alrededor. Los vecinos de los barrios Petrolero Guaracachi, Convipet, Convifag, Foianini y Navidad, situados entre las avenidas Tres Pasos al Frente y Brasil, anunciaron que harán la solicitud del predio que la Alcaldía pretende otorgar a los comerciantes denominados mañaneros, que durante esta temporada se asientan en la zona de la Nueva Feria Barrio Lindo. El terreno se encuentra a solo cuatro cuadras de la feria.

El dirigente vecinal del barrio Petrolero Guaracachi, Marco Moreno, señaló que los vecinos han diseñado el proyecto de un centro de capacitación para madres solteras y adolescentes, el cual, consideran, será de mayor beneficio y utilidad para la gente de la zona, que “se encuentra tomada por el comercio informal”.

“Estamos en los trámites con el proyecto en la mano. Consideramos que la Alcaldía ha solicitado este espacio (que mantiene la figura de bien incautado) por puro capricho, aduciendo la figura técnica del conflicto social, el cual no existe en este caso. Llevamos tres meses viendo el tema con Dircabi. El proceso estaba estancado y, de repente, salta como la liebre el tema de los mañaneros y recién lo investigan”, expresó Moreno, que anunció que el lunes se reunirán con las autoridades de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados para definir el tema.

En la feria no los quieren

El secretario de Seguridad Ciudadana, Erlan Camacho, dijo que aún negocian el terreno que pretenden entregar a los vendedores ambulantes, mientras tanto, seguirán manteniendo la custodia del camellón del cuarto anillo.

Sin embargo, lo que se vio ayer fue un aumento del caos vehicular en la zona de la avenida Cumabi y cuarto anillo, donde los comerciantes se asentaron desde la madrugada. La acción derivó en amago de enfrentamiento con algunos vecinos y un par de marchas de los comerciantes de la feria Barrio Lindo, que se sienten afectados en sus ventas debido a estos asentamientos.

“Aparte de la competencia desleal, aumenta el caos vehicular y el riesgo de accidentes. La verdad me extraña que hayan vuelto a la Cumabi, no pueden ser que estén en la calle, no sé qué privilegio tiene estas personas”, expresó Marcelino Solares, presidente de la Federación de Gremialistas de la Feria Barrio Lindo.