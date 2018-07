Vecinos de Porongo conminan a la capital cruceña a tratar los puentes

Tres meses después de instaladas las cinco mesas de trabajo para tratar la viabilidad de la construcción de varios puentes sobre el río Piraí, los cuales unirán Santa Cruz de la Sierra y Porongo, los vecinos de este municipio nuevamente han elevado su protesta porque ven poco interés en la comuna capitalina por dar una solución al tema en el que vienen insistiendo hace varios años.

Mediante un mensaje solicitado en EL DEBER, Javier Monasterio Indaburu, de la agrupación Vecinos Organizados de Porongo (VOP), que es miembro de la mesa de Movilidad Urbana, señaló que hace dos semanas finalizaron su tarea, dejando sus conclusiones y sugerencias en manos de los responsables de la comuna cruceña; pero a la vez reveló que la mesa de Medioambiente ni siquiera ha hecho las presentaciones iniciales.

Sin embargo, Johnny Melgar, que es secretario de la comuna de Porongo, refirió que casualmente ayer fueron convocados los miembros de las cinco mesas de trabajo para que presenten sus informes hasta el viernes, pues se pretende de inmediato elaborar las conclusiones acerca de las posibilidades de integrar ambos municipios mediante una serie de viaductos.



Por su parte, la secretaria interina de Obras Públicas de la Gobernación, Katia Lara, reveló que están dando los últimos toques para que sea publicada la licitación del proyecto de preinversión para edificar el puente sobre la ruta metropolitana 1, el cual debe ir paralelo al actual viaducto Mario Foianini, y que será costeado íntegramente por el gobierno regional.

El diputado Édgar Montaño, del MAS, principal propulsor de la construcción de los puentes, recordó que en materia de leyes hay respaldo para estos proyectos, y que solo falta la voluntad de ambos municipios. “De no hacerlo, la comisión de Autonomías de la Cámara de Diputados puede propiciar el encuentro para permitir la integración vial”, indicó.

Molestia vecinal



Monasterio expresó su malestar por la aparente dejadez de la municipalidad capitalina, que no hace el intento por que avancen las explicaciones en las mesas de trabajo que se formaron en marzo y que en más de tres meses no se ven los resultados.

“Veo intereses mezquinos de las autoridades de la capital, siendo que Santa Cruz ha sido una tierra acogedora y generosa, que ha compartido sus recursos naturales y sus regalías con toda la gente que se ha asentado acá; ahora demuestra no tener una visión integradora”, dijo el vecino.

Monasterio cuestionó la misteriosa suspensión de las mesas de trabajo por parte de la Alcaldía capitalina, la cual tenía que presentar su propuesta y hasta ahora no lo hizo. “No ha convocado a reuniones, por ello varias mesas no han terminado sus conclusiones, lo cual veo que es una obstrucción”, agregó Monasterio.



A su turno, Álvaro Fernández, de la Federación de Asociaciones de Condominios y Urbanizaciones de Porongo, manifestó que siguen esperando las ansiadas conclusiones de las mesas de trabajo, pero ve desinterés de parte de Santa Cruz de la Sierra. “En las próximas semanas nos reuniremos para ver qué nuevas medidas de presión vamos a tomar, así como ocurrió en enero y en abril de este año”, acotó.

EL DEBER intentó tener la respuesta de la comuna cruceña, lo cual no fue posible, pues nos derivaron a varias reparticiones quedando todo en nada.

Promesa

Lara recordó que el gobernador Rubén Costas, tras promulgar la ley departamental 155 acerca de la ruta metropolitana 1, esta les permitió planificar recursos para el puente, el cual tendrá 420 metros de largo, otro viaducto de 30 m, con una ciclovía de 3 m al medio, y sus accesos.

Para conocer

Ley nacional

La norma 1037 fue promulgada en marzo, permitirá la construcción de puentes sobre el Piraí, haciendo posible la interconexión de siete municipios.



Proyectos

Los vecinos de Porongo reclaman la edificación de los puentes Bicentenario y Urubó Village, así como otros que prometió el Gobierno.



Viaducto

El del km 13 es parte de la carretera hacia Buena Vista, cuyo presupuesto es de $us 220 millones. Ya está licitado.



Norma regional

La ley departamental 155 apoyará la construcción del puente Metropolitano, paralelo al Mario Foianini, el cual tendrá una ciclovía en el centro.