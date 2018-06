Hace 1 hora

¿Por qué cree que no se cumplió el acuerdo previo para la elección de la Comisión de Defensa Ciudadana?

Fue una ingrata sorpresa y el argumento que dieron fue que Jesús Cahuana fue elegido por UCS y mi persona también, por ello no puede haber dos concejales de la misma tienda política en una misma comisión. Pero SPT le dio la presidencia a Cahuana de manera directa, no tenía fundamento. Ahora voy a tener más tiempo para cumplir mi rol de fiscalización en el tema que tanto preocupa a la población, que son las denuncias públicas sobre el uso indebido de influencias para favorecer a ciertas asociaciones y grupos en la entrega de puestos en los mercados.



¿Usted se siente traicionada por el concejal Jesús Cahuana?

Por todos, después que yo salí parece que entraron en otro tipo de acuerdo. Hubo una falta de palabra, cuando hicimos nuestro acuerdo político las tres fuerzas hablamos de ir unidos (...). Hoy día se ha quebrantado esa unidad, ese cambio del que me sentía orgullosa estos tres años de hacer una política de manera diferente.



¿Hará énfasis en las denuncias sobre el manejo de los puestos en los nuevos mercados?

Las denuncias no van con documentación, porque la corrupción y la extorsión es muy difícil de probar, pero hay personas que se han ido a la Fiscalía y que están investigando. En la sesión de hoy (ayer) un gremial que fue llevado al Concejo me dijo que en un mercado vendían los puestos de carne en $us 20.000, esas son las cosas que voy a verificar (...). A mí me preocupa que sigamos comprando terrenos para que siga creciendo el enriquecimiento de algunas personas que se benefician acá en desmedro de toda una población que quiere transparencia, honestidad y que confió con su voto en 2015.



¿Quiénes se han enriquecido con todo esto?

Esas denuncias han sido públicas y si no alcanzaron los puestos es porque alguien se ha favorecido.



¿Este enriquecimiento tendría aval de autoridades del municipio?

Yo solo quiero saber si el mercado La Ramada era para 4.500 puestos, luego dijeron que eran 7.000 y después indicaron que falta una asociación del señor (Jaime) Flores, entonces ¿qué puedo pensar? (Hay) Intereses económicos muy grandes, 7.000 puestos que no alcancen y que se tenga que comprar un terreno para hacer un parqueo y que el parqueo se tenga que hacer para completar las demandas de otra asociación no está bien (...) Al final van creciendo (los gremialistas) y hay que ponerle un punto final, no podemos seguir en la presión. ¿Qué hicieron con el espacio que le correspondía a la asociación del señor Flores?



¿Eso tendrían que responder las autoridades?

El señor Cahuana. Se lo pregunté y se lo vengo preguntando frente a todos los concejales. Probablemente eso incomodó al señor Cahuana, por lo que no quisieron verme dentro de la directiva. Pedí que llevemos a la Comisión de Ética a Cahuana porque él no puede estar distribuyendo a sus asociaciones afines los espacios, esa es una atribución del Ejecutivo. No tengo nada que guardarme, solo estoy buscando que Santa Cruz vuelva a tener fe en sus autoridades.



¿Usted cree que no hay transparencia por parte de Cahuana en la repartición de los puestos de los mercados?

Yo solo estoy esperando las respuestas y voy a insistir, ya que no he sido atendida en el Concejo Municipal. Sé que van a venir represalias, hoy sentí con mucho dolor el puñal en la espalda de parte de mis colegas concejales.



¿Hay muchos intereses económicos y políticos?

No creo políticos, desgraciadamente la política se maneja por intereses económicos. El poder está en la economía, cuando se afectan o se benefician, ahí aparece la política. A la política debemos darle un sitial de dignidad, de valor.



¿Corre plata hacia las autoridades municipales?

No lo he visto. Pero en mi época sí, cuando era gremialista en el mercado La Ramada, y en la feria Barrio Lindo nos cobraban para mantener la estructura y sáquele la cuenta. Vengo de una familia gremialista, sé qué es vender en la calle, sé cómo se maneja el tema de las asociaciones, los sindicatos. Se le ocurre a un individuo crear un sindicato entre cinco personas y de ahí ellos andan ocupando espacios públicos, porque mientras más inscritos tengan son más fuertes, más poderosos, levantan más la voz, amedrentan, intimidan y se vuelven un botín político. Santa Cruz está cansada de esto.



¿Cree que el señor Cahuana pudo haber recibido dinero?

Eso no puedo decirlo, sobre suposiciones no me puedo ir, pero han florecido los gremialistas como por arte de magia y mi pregunta vuelvo a reiterar, esto es simple y lógico, el espacio de La Ramada se tenía que trasladar, pero el señor Flores por desavenencias con el señor Cahuana no quiso trasladarse ¿Quién ocupó ese espacio? ¿De dónde trajeron gente, cuando supuestamente sobraba espacio? Ahora tienen que entregarle al señor Flores el estacionamiento, y para cumplir con las normas y hacer el estacionamiento están comprando otro predio ¿Quién se perjudica? Todos los vecinos que esperan obras. Quiero saber yo en total cuánto se está gastando, porque siguen ampliando espacio.



¿Conoce con detalle el movimiento económico que están haciendo en los mercados?

Esas cifras no las he pedido, pero lo voy a hacer. Siempre estuve muy molesta porque durante dos años el Concejo, que le cuesta Bs 50 millones por año al ciudadano, ha visto solo el tema de mercados. Tenemos otros temas, no podemos seguir haciendo sesión tras sesión solo por un punto único, donde se favorecen los traficantes de los mercaderes.