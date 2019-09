Van 17 días de paro: médicos y el Ministerio de Salud no se ponen de acuerdo

El conflicto entre los médicos y el Ministerio de Salud afecta al menos a 400 mil personas en el país que acudían mensualmente a atención a través del Seguro Universal de Salud (SUS).

Los hospitales solo atienden casos de emergencia, por ello personas con dolencias menores deben acudir a clínicas privadas o a las unidades móviles que ha instalado el ministerio en las ciudades.

En un recorrido realizado por EL DEBER por hospitales de Santa Cruz, se pudo observar que las personas con dolencias que no eran consideradas emergencia, debían retornar a sus hogares, otras señalaban que acudirían a la brigada móvil que había instalado el Ministerio de Salud, en la avenida Soberanía en la Villa Primero de Mayo; sin embargo, en este lugar no cuentan con laboratorios, atienden con especialides de primer nivel como consultas de odontología, ginecología, realizan suturas, entre otros.

“He venido hace varios días al Hospital San Juan de Dios desde La Guardia y no me quieren atender. Hace unas semanas me operaron del corazón, voy a emergencias y me dicen que tengo que esperar. Ojalá se pongan de acuerdo porque no puedo pagar una clínica privada”, señaló Ángel Reques, que debido a sus dolencias no puede caminar, lo que le impide sembrar en su chaco.

El último reporte del SUS que brindó el Ministerio de Salud en abril, señala que más de 400 mil personas fueron atendidas durante un mes por este servicio, cuando Santa Cruz todavía no había firmado ese convenio por lo que se estima que el número de afectados por el conflicto es mucho mayor.

Ayer, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió este un fallo que reconoce el derecho a la huelga del sector salud, pero afirma que la suspensión de los servicios no puede ser indefinida.

Según el Ministerio de Salud, este fallo obligaba a los médicos a retomar sus funciones; sin embargo, los médicos señalaban que más bien forzaba al Gobierno a atender sus demandas. “Se reconoce la huelga como un derecho social adquirido”, señaló Marco Baldivieso, abogado del Colegio Médico de Bolivia.

A pesar de lo dispuesto por el TCP, el servicio de salud público en Bolivia cumple 17 días de paro y no se avizora una solución a corto plazo.

Las principales demandas de los médicos pasan por la inclusión en la Ley General del Trabajo, la dotación de ítems a través del concurso de méritos, la dotación de medicamentos, insumos y reactivos para la aplicación del SUS.

