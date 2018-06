Vallejos reconoce que habla con Romero

La Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) tiene el aval de la Policía y del Gobierno para llevar adelante su protesta por el pago de regalías ante la Gobernación Departamental. Así lo dio a entender el presidente de Amdecruz, Rodolfo Vallejos, quien aseguró que mantiene una comunicación permanente con el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

La afirmación surge a raíz de un video que circula en redes sociales, en el que se lo ve supuestamente sosteniendo una comunicación con Romero, a quien le pide garantías para los bloqueadores que mantienen aislada la urbe cruceña de cuatro carreteras provinciales. “Hablo a cada rato con el ministro; hablamos esta mañana, hace rato y más tarde también; y no solamente con Romero, sino con otros ministros. (...) El bloqueo tenemos que coordinar con el ministerio (de Gobierno), porque hemos hecho un fuerte reclamo contra la Policía y el ministro por gasificar a los alcaldes y concejales", aseveró Vallejos.

Cabe recordar que el lunes la Policía usó gases lacrimógenos para despejar el Puente de la Amistad, entre Montero y Portachuelo, algo que fue criticado por las autoridades ediles.

Para el alcalde de Cabezas del MAS y representante de los municipios cruceños, no tiene nada de extraordinario la comunicación con las autoridades, porque entiende que debe haber coordinación; a su vez, señaló que la Policía debe respetar su derecho a la protesta.

Sobre el tema, Carlos Romero, ministro de Gobierno, indicó que el martes sí mantuvo una conversación con Vallejos y también con Costas, y que llegó a Santa Cruz para poder ayudar a encontrar una salida, y que fue el que propuso que se tome en cuenta la figura de un coordinador y que se trabaje en la metodología del encuentro con el propósito de hallar una salida y así levantar los bloqueos.



La voz de la oposición

Respecto al video donde aparece Vallejos en una supuesta conversación con Romero, el secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña, dijo que vienen denunciando que detrás de las medidas de presión hay una intencionalidad política, partidaria. Recordó que el lunes hicieron públicos dos audios donde mostraron que el jefe de bancada del MAS alentaba y planificaba lo que a su criterio demostró “que este es un bloqueo de los masistas contra el gobernador de oposición”. También remarcó que se conoció que una alcaldesa alentaba que había que golpear al gobernador.



“A esos dos audios que han sido presentados, y no han sido desvirtuados, sino más bien reconocidos por quienes aparecen dando estas instrucciones y develando este plan del MAS contra el departamento, contra la Gobernación, hoy (ayer) se suma este video que lamentamos muchísimo”, dijo.

Peña indicó que Amdecruz y el propio Gobierno Nacional deben explicar.

En la jornada

Las bases, firmes

En los distintos piquetes de protestas la población no aceptó levantar el bloqueo si es que no se garantizaba el pago de las regalías.



Cansancio

Los alcaldes que llegaron a Santa Cruz se mostraron fatigados e indicaron que los bloqueos también los desgastan.



Daño

El ministro Romero expresó que las diferencias políticas no deben afectar el tema regalías.